Une majorité de Français contre l'accueil de l'Aquarius dans un port de l'Hexagone

Une majorité de Français estime que le gouvernement a fait le bon choix en n'offrant pas l'accueil au navire humanitaire Aquarius, arrivé en Espagne après une semaine d'errance en Méditerranée, selon un sondage publié lundi 18 juin.

Les 630 migrants secourus par le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée ont accosté dimanche dans le port de Valence, dans l'Est de l'Espagne.

Le refus de l'Italie et de Malte d'accueillir l'Aquarius avait plongé l'Europe dans une nouvelle crise sur la question migratoire et déclenché une passe d'armes diplomatique entre la France et l'Italie. En France, le choix de ne pas accueillir le navire, passé près de ses côtes, avait été critiqué par certains, regrettant le manque d'empathie et de solidarité des autorités françaises, alors qu'un peu partout en Europe, populations et gouvernements tendent à adopter des positions de plus en plus dures face aux arrivées massives de migrants.

56% des français contre

Un sondage réalisé par OpinionWay pour les médias Public Sénat, Les Échos et Radio Classique, indique que 56% des Français estiment que l'Hexagone a fait le bon choix en n'accueillant pas l'Aquarius, contre 42% à penser le contraire (2% ne se sont pas prononcés).

En Allemagne, un sondage publié vendredi montre que près de 90% de la population veut plus d'expulsions de clandestins, et plusieurs pays ont porté à leur tête des dirigeants aux positions fermes contre l'immigration.

Si la France n'a pas proposé à l'Aquarius d'accoster dans l'un de ses ports, elle a en revanche proposé à l'Espagne d'accueillir une partie des migrants secourus par le navire. Paris traitera les situations «au cas par cas», a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, tout en jugeant «impossible» à l'heure actuelle de déterminer combien seront accueillis.

L'enquête d'opinion a été réalisée du 13 au 15 juin en ligne auprès d'un échantillon de 1.020 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.