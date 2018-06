Fête de la musique : un concert électro organisé à l'Elysée

A l'occasion de la Fête de la musique, l'Elysée organise un concert de musique électro dans la cour d'honneur.

Jeudi, de 20h à minuit, la musique résonnera dans la cour d'honneur de l'Elysée, qui se transformera en dancefloor, pour célébrer la Fête de la musique. Une soirée, ouverte à tous sur simple inscription en ligne, a indiqué la présidence.

une possible apparition du president

«Nous ouvrons les portes de l'Elysée pour célébrer cet événement populaire par un concert festif auquel pourront assister plus de 1500 personnes», explique l'Elysée. Les amateurs peuvent s'inscrire sur le site.

L'Elysée précise, qu'Emmanuel Macron, qui reviendra d'un voyage en Bretagne mercredi et jeudi, pourrait faire une apparition pendant la soirée, accompagné de son épouse Brigitte.

des grands noms de l'electro réunis

Le choix de la musique électro reflète l'importance des artistes français dans ce style de musique, avec des stars internationalement reconnues comme David Guetta et Daft Punk.

Jeudi, de grands noms de l'électro seront réunis : Kavinsky, qui a notamment signé Night Call, tube de la bande originale du film Drive ou encore Busy P, alias Pedro Winter, producteur de talents comme Cassius et SebastiAn.

De jeunes artistes et producteurs seront aussi présents comme Chloé, une des rares femmes de la scène électro française qui s'exporte. Mais aussi Cézaire, plutôt orienté funk et hip hop ou encore Kiddy Smile, connu pour sa mise en avant du mouvement new-yorkais du «voguing», une danse urbaine née dans la communauté LGBT afro et latino-américaine.

Des précédents présidents ont déjà organisé des concerts à l'Elysée mais sur invitation : Véronique Sanson sous Jacques Chirac et Julien Clerc sous François Mitterand.