La Villa Extraordinaire : le nouveau lieu de vie artistique de Montmartre

Cet été, le quartier de Montmartre accueille la Villa Extraordinaire, un nouveau lieu de vie éphémère à la fois ludique et artistique. Du 28 juin au 29 juillet, les visiteurs découvriront une exposition immersive et expérientielle, un jardin inédit au cœur de la butte Montmartre ainsi qu'un lot d'animations poly-sensorielles.

Organisée par le site de vente entre particulier Leboncoin, et imaginée par l'équipe de la Wild Buzz Agency, à qui l’on doit en autre le Blacksupermarket ou la Casa Corona, la Villa Extraordinaire rend hommage à l'idée de transmission et de deuxième vie des objets à travers un parcours interactif mêlant arts plastique et musique.

Au programme, une immersion interactive dans la fameuse «canopée» du duo Polo & Pan, une escapade dans la chambre des lumières de l’artiste et musicien Eric Michel pour voir la vie en rose, mais aussi une initiation à la musique avec le groupe français Agar Agar dans leur pièce entièrement composée d'instruments reliés entre eux.

Les visiteurs pourront également admirer les œuvres de RESO - graffeur français emblématique du Wild style - au sein d’un jardin caché de plus d’un hectare, faire un voyage immobile dans une montgolfière à travers les nuages, se baigner dans une piscine d’objets, ou encore, Coupe du monde oblige, faire une mini partie de foot indoor.

Enfin, c'est aussi un lieu de vie propice pour se retrouver entre amis et prendre du bon temps au sein d'une atmosphère à la fois bucolique et bouillonnante.

La Villa Extraordinaire, du 28 juin au 29 juillet, Place Dalida, 15, rue de l’abreuvoir (18e).