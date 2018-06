Deux surfeurs attaqués par des requins pendant une compétition

Vers 8h du matin, un surfeur de 37 ans, a été mordu aux jambes sur la plage Cobblestones de Gracetown, à seulement 15 kilomètres de la compétition. Aidé par d'autres surfeurs, il est parvenu à remonter sur sa planche et à nager jusqu'à la côte. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Royal Perth en hélicoptère. Selon les informations d'ABC, son état est stable et il devrait bientôt subir une opération pour ses jambes.

A l'annonce de cette attaque, la compétition de suf a été suspendue pendant une heure environ. La ligue internationale de surf, organisatrice du tournoi, s'est mise en contact avec les autorités locales pour assurer la surveillance de la zone. Des drones et des jets-skis ont notamment été mis à disposition du service de sécurité de l'eau.

Après des entrevues avec les autorités locales, l'équipe de sécurité et les surfeuses, la compétition a pu reprendre avec des mesures de sécurité renforcées.

After discussing with local authorities, the Water Safety Team and surfers, #MargiesPro will resume at 10:40am. When competition resumes, further enhanced safety measures, including ski and drone presence, will be added to the event's mitigation protocols. https://t.co/DqIoS4Yx3X

— World Surf League (@wsl) 16 avril 2018