Depuis 8 ans, leur coffre-fort volé était dans le jardin des voisins

Alors qu’ils entamaient des travaux dans leur jardin, Matthew et Maria Colonna-Emanuel, un couple originaire de Staten Island (New York), ont découvert un coffre-fort plein à craquer.

Cachée par une épaisse végétation depuis des années, cette vieille boîte rouillée ne devait contenir, selon eux, que de simples fils électriques.

En la déplaçant pour la première fois, ils ont compris que c’était loin d’être le cas, puisqu’elle contenait plus de 52.000 dollars en argent, et des bijoux, diamants, bagues de fiançailles... Mais aussi un papier sur lequel était inscrite l’adresse de leurs voisins.

Après vérifications, il s’est avéré que ces derniers étaient bien les propriétaires du coffre… volé huit ans plus tôt. A l’époque, la police leur avait indiqué qu’il serait sûrement impossible de le retrouver.

C’était sans compter sur le voleur qui n’avait, sans doute, pas réussi à aller plus loin.

Buried treasure worth $52,000 found in Staten Island, NY. Matthew and Maria Colonna Emanuel assumed the rusting hulk of metal jutting out beneath some trees was a cable box. #US #USTreasure #Matthew pic.twitter.com/nZLPQ5uTKs

— TVW News (@tvwnewsindia) 18 mai 2018