Le sommet en vue, Trump salue «le brillant potentiel» de la Corée du Nord

«Notre équipe américaine est arrivée en Corée du Nord pour les préparatifs du sommet entre Kim Jong-un et moi-même», a écrit le président américain sur Twitter dimanche, confirmant le dernier rebondissement en date d'une saga diplomatique rocambolesque avec pourtant un objectif crucial en ligne de mire: la dénucléarisation d'une péninsule coréenne où Nord et Sud sont techniquement toujours en guerre, 65 ans après la fin du conflit.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mai 2018