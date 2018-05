Ligue 1 : le FC Metz est relégué en Ligue 2

Lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz devait s’imposer à domicile face à Angers pour continuer à croire en un maintien presque miraculeux. Dans les autres rencontres, Monaco et Rennes se sont notamment imposés.

Le scénario ne pouvait pas être plus cruel. Alors que Metz a longtemps mené 1-0, les joueurs de Frédéric Hantz se sont effondrés dans les dernières minutes du match, concédant deux buts dans les arrêts de jeu.

Avec cette nouvelle défaite (2-1), la vingt-deuxième en trente-six matchs, et la victoire de Lille face à Toulouse (3-2), les Messins (vingt-six points) comptent désormais huit points de retard sur la dix-huitième place, synonyme de barrages, occupée par Toulouse. Un écart impossible à combler alors qu’il ne reste plus que deux journées de championnat, soit six points en jeu.

Les Lillois, au terme d’un scénario haletant qui les a vu être menés 2-1 avant d’inverser le score en trois minutes en fin de match, sortent enfin de la zone de relégation.

L'AS Monaco conforte sa place sur le podium

Dans les autres rencontres l’AS Monaco a arraché un succès inespéré face à Caen (2-1), grâce à un but très tardif du jeune Moussa Sylla (18 ans), auteur d’un doublé. Une victoire qui permet à l’AS Monaco d’être assuré de conserver sa place sur le podium à l’issue de cette journée, quel que soit le résultat de l’Olympique de Marseille, ce soir, face à Nice.

Rennes a également remporté un succès capital dans la course à la cinquième place, face à Strasbourg. Les Rennais sont aujourd’hui seuls cinquièmes de Ligue 1, en attendant le match de Nice. Vainqueur face à Nantes (2-0), Montpellier peut également encore y croire, notamment en raison de la défaite de Saint-Etienne face à Bordeaux (1-3), plus tôt dans la journée.

Enfin, Guingamp s’est incliné sur la pelouse de Dijon (3-1). Les deux équipes, déjà hors d’atteinte de la zone de relégation mais trop loin des places européennes, n’ont plus rien à espérer de cette fin de championnat.