NBA Playoffs : Cinq observations après le Game 4 entre les Rockets et les Warriors

Quel match ! Les Houston Rockets ont réussi à s’imposer sur le parquet des Warriors (95-92) au terme d’un Game 4 où la défense des texans s’est révélée décisive.

Enterrés par une partie des observateurs après leur défaite de 41 points dans le Game 3, les Houston Rockets ont réalisé un véritable exploit en venant s’imposer à l’Oracle Arena pour égaliser à 2-2 dans cette série qui tient, finalement, toutes ses promesses. Voici cinq observations sur ce quatrième match complètement fou qui redonne l’avantage du terrain à l’équipe texane.

La force mentale des Rockets

Chris Paul et James Harden ont souvent été critiqués pour leur incapacité à répondre présents dans les grands moments en playoffs. Ce Game 4 était la meilleure réponse qu’ils pouvaient offrir à leurs détracteurs. Les Warriors ont débuté la rencontre sur un 12-0, ils restaient sur une série de 16 victoires consécutives en playoffs à domicile (record NBA), Stephen Curry a planté autant de points dans le 3e quart temps que l’effectif complet de Houston (17 points), mais les Rockets se sont finalement imposés. Énorme victoire de Houston.

So...





- The Warriors had won their last 16 home games in the playoffs





- The Warriors scored the game's first twelve points





- Steph Curry scored as many points (17) in the 3rd quarter as the Rockets





- And the Rockets won — CBS Sports (@CBSSports) May 23, 2018

Une défense impénétrable

Après son éruption offensive dans le 3e quart temps, Stephen Curry n’a pas brillé dans les douze dernières minutes. Kevin Durant non plus. Les Warriors ont été tenus à un piteux 3/18 aux tirs, dont 0/6 à trois points par la défense des Rockets. Curry (1/8) et Durant (1/5) ont trop cherché à forcer les choses dans ce dernier quart temps, sans jamais trouver le bon rythme offensivement. Selon Mike D’Antoni, il s’agit de la meilleure défense proposée par son équipe cette saison.

Warriors offense fell to pieces in fourth quarter of stunning 95-92 loss to Rockets in Game 4.



Golden State: 3-18 shooting & 0-6 on threes in 4th



Stephen Curry: 1-8 in 4th.



Kevin Durant: 1-5 in 4th — Ben Golliver (@BenGolliver) May 23, 2018

Une triste première pour Golden State

Le triste 16,7% de réussite aux tirs des Warriors dans le 4e quart temps est largement le pire quart temps en termes d’adresse de la part des Warriors cette saison. Les Californiens n’avaient jamais perdu un match, depuis que Steve Kerr est coach, après avoir dominé un adversaire de 15 points ou plus dans le 3e quart temps. Ils étaient à 51v-0d avant la défaite d’hier soir. De quoi inquiéter les fans de Golden State ? Un petit peu quand même.

This is the first time in the Steve Kerr era (regular season or playoffs), that the Warriors outscored their opponent by 15+ points in the 3rd quarter and lost.





They were 51-0 entering tonight when outscoring an opponent by 15+ points in the 3rd quarter. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 23, 2018

L’ombre d’Andre Iguodala

L’absence d’Andre Iguodala s’est fait ressentir du côté des Warriors, tant en défense que dans la distribution du jeu. Elle a forcé Steve Kerr à modifier sa rotation. Draymond Green termine la rencontre avec 45 minutes jouées (sur 48). Du côté de Houston, seuls sept joueurs sont entrés sur le terrain, et quatre joueurs ont atteint les 40 minutes ou plus de jeu. Donc aucune excuse pour les champions en titre.

Erreur fatale

Les Warriors ont perdu 16 ballons dans ce Game 4, ce qui a permis aux Rockets de produire 13 points en contre-attaque. Encore une fois, Golden State est victime de son manque de concentration et de discipline. Face aux Rockets, dont l’efficacité offensive n’est plus à prouver, chaque erreur s’accumule aux autres, et peut se révéler fatale si Houston parvient à capitaliser dessus. Le Game 5 s’annonce ultra-tendu.