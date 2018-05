Coupe du monde 2018 : Adrien Rabiot s'explique

Adrien Rabiot explique dans un communiqué, transmis au journal le Monde, pourquoi il a refusé de figurer dans la liste des suppléants pour la Coupe du monde 2018.

«Je me doutais du retentissement qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé comme un jeune joueur immature incapable de mesurer la portée de ses actes», écrit le milieu de terrain du PSG. Celui qui pensait que sa place était assurée pour le Mondial en Russie, dit ne pas comprendre les choix de Didier Deschamps.

«Si j’ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c’est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive car depuis toutes ces années, le message était clair : ce sont les performances en club qui ouvrent les portes de l’équipe de France», explique le footballeur de 23 ans.

Convoqué à plusieurs reprises pour jouer avec les Bleus, Adrien Rabiot évoque dans sa lettre ses performances avec son club. «Depuis ma première convocation en A en tant que réserviste en mai 2016, j’ai joué avec mon club, le Paris Saint-Germain, un grand d’Europe, quatre-vingt-huit matchs dont treize en Ligue des Champions, marqué neuf buts et été récompensé par sept trophées.»

«Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté»

Le joueur parle également de son attachement à l'équipe de France. «J'ai un rêve, comme tous les footballeurs, c'est jouer pour mon pays, déclare-t-il. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France, est une mission. Depuis l'âge de 15 ans j'ai défendu les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes, jusqu'à attendre l'équipe A. J'ai la culture France. Aussi, je n'autorise personne à parler en mon nom de ma relation avec l'Équipe de France.»

«Je suis un compétiteur sans état d'âme, mais je suis aussi un homme, et à ce titre j'aurais aimé être considéré comme tel», assène Adrien Rabiot, dont l'avenir en Bleu sous l'ère Didier Deschamps pourrait être définitivement compromis.

Le sélectionneur a expliqué l'absence de Rabiot de la liste des 23 par son niveau de jeu avec les Bleus. «Adrien n'est pas au même niveau de performances en équipe de France et au PSG. J'ai pris l'option Steven Nzonzi parce qu'il est plus proche du registre de N'Golo Kanté», avait avancé Deschamps.

«Ma démarche ne vise en rien les joueurs sélectionnés. Et je remercie Monsieur Le Graët, le président de la Fédération, d'avoir souligné l'exemplarité de mon comportement en sélection ces huit dernières années», assène Adrien Rabiot. «Et le joueur de conclure : «J'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches.»