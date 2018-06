Novak Djokovic-Marco Cecchinato, quarts de finale à Roland-Garros 2018 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Invité surprise de ces quarts de finale, Marco Cecchinato est largement méconnu du grand public. Mais s’il y en bien un qui connait l’Italien (72e mondial), qui n’avait encore jamais gagné un match en Grand Chelem avant Roland-Garros avant de se retrouver dans le top 8 Porte d’Auteuil, c’est Novak Djokovic. Le Serbe s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec son adversaire du jour à Monte-Carlo.

«Je le connais depuis des années. Il joue le tennis de sa vie. Je l’aborderai très sérieusement», a confié l’ancien n°1 mondial, qui ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés. Surtout s’il est aussi appliqué que depuis le début du tournoi.

Certes, «Djoko» n’a toujours pas renoué avec le niveau qui lui avait permis de soulever la Coupe des Mousquetaires en 2016, mais il monte en puissance, lui qui n’a perdu qu’un set - au tie-break - au fil de la quinzaine. «Aller en quarts est déjà un vrai accomplissement, notamment compte tenu de ma situation des quinze derniers mois, s’est-il réjoui. Mais je ne veux pas m’arrêter là.»

Schedule for Tuesday June 5th / Programme pour le mardi 5 juin





Court Suzanne-Lenglen :



Yulia Putintseva vs Madison Keys [13]



Marco Cecchinato vs Novak Djokovic [20]#RG18 pic.twitter.com/QtwNtq3MDZ

