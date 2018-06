Grand Prix du Canada de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Deux semaines après la victoire de Daniel Ricciardo à Monaco, le paddock traverse l’Atlantique pour disputer le Grand Prix du Canada, ce dimanche 10 juin, à Montréal. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h10 sur Canal+.

Qui pourra battre Lewis Hamilton sur le circuit Gilles-Villeneuve ? Le Britannique est monté sur la première marche du podium lors des trois dernières courses disputées sur le tracé québécois. Ce Grand Prix est celui qui lui réussit le mieux, avec le Grand Prix des Etats-Unis, avec un total de six victoires. Seul Michael Schumacher a connu plus de succès au Canada avec sept victoires.

Les deux derniers pilotes à s’y être imposé avant le triplé du pilote Mercedes sont Sebastian Vettel (2013) et Daniel Ricciardo (2014), qui ne sont autres que les deux poursuivants d’Hamilton dans la course au titre. Vainqueur en Principauté, l’Australien a signé son deuxième succès de la saison, après celui en Chine, pour en compter autant que les deux favoris à la couronne mondiale. «Si on m’avait dit en février que je gagnerai deux courses aussi tôt dans la saison, je ne l’aurais pas cru», a-t-il confié.

Ces victoires lui permettent de pouvoir jouer les trouble-fêtes dans le duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, séparés de 14 points au classement des pilotes. Voire plus, malgré ses 38 points de retard sur Hamilton. «C’est une lutte à trois pour le titre», a lancé le leader du championnat du monde. «La lutte est plus serrée puisque Ferrari, Red Bull et nous-mêmes sommes en bagarre chaque week-end de course. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher la pression», a ainsi confié Toto Wolff, président exécutif de Mercedes. Avant d’ajouter : «Mercedes s’est bien débrouillé à Montréal par le passé, et c’est un des circuits où Lewis a été le plus en réussite, mais les performances passées n’apportent pas de garantie de succès cette année.» Le suspense n’en sera plus qu’haletant.