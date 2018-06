« Il devrait prendre du Banania » : un commentateur de Nigeria-Islande accusé de racisme

Cette référence à la boisson chocolatée associée à la colonisation, qui de par son nom rappelle deux produits exotiques, la farine de banane et le cacao, a particulièrement choquée les internautes.

Okay, donc Wilfred Ndidi du Nigéria rate sa touche et le commentateur de @beinsports_FR lui conseille de « manger du Banania ». Dans le plus grand des calmes. Elle est vraiment cool cette Coupe du Monde 1938 #NIGISL pic.twitter.com/rSaIK7P7kU

— Azzedine Fall (@AzzedineFall) 22 juin 2018