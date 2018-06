Penalty controversé pendant Belgique-Tunisie : la polémique enfle sur Twitter

Car les images semblent a priori formelles : la faute de Syam Ben Youssef sur Eden Hazard paraissait bel et bien en dehors de la surface tunisienne.

Malgré la quasi-évidence, l'arbitre américain Jair Marrufo a donc maintenu sa décision intiale au grand dam des joueurs tunisiens persuadés que le penalty sifflé aurait dû en fait se muer en coup-franc à l'entrée de leur 16m50.

Eden Hazard ne s'est pas fait prier et a converti le penalty sifflé sur lui, ouvrant ainsi le score en faveur des Belges.

VAR......quite messed up by the same idiot who handled#PORMAR#BELTUN pic.twitter.com/PDwPxlxULu

