Coupe du monde 2018 : Avec Kimpembe, Nzonzi et Lemar, la composition probable contre le Danemark

Le match entre la France et le Danemark, ce mardi, aura un air de déjà-vu. Comme en 1998, il servira de «finale» pour la première place du groupe C, mais il devrait surtout permettre à Didier Deschamps de faire tourner son effectif en faisant souffler certains joueurs tout en offrant du temps de jeu à d’autres.

Sans pour autant compromettre les chances de finir en tête, alors qu’un match nul suffit aux Bleus. Le sélectionneur tricolore pourrait ainsi procéder à six changements avec plusieurs surprises, selon la mise en place tactique effectuée, dimanche, à huis-clos. La première d’entre elles concerne le poste de gardien, où Steve Mandanda est pressenti pour disputer son premier match de Coupe du monde en lieu et place d’Hugo Lloris. Presnel Kimpembe va lui aussi connaître ce bonheur, en même temps que sa première titularisation en sélection qui parait acquise.

Le défenseur parisien sera aligné dans l’axe à la place de Samuel Umtiti, victime d’une béquille contre le Pérou et toujours en délicatesse avec son genou gauche. Djibril Sidibé a également de grandes chances d’être sur la pelouse du stade Loujniki au coup d’envoi avec la possibilité de relancer la concurrence avec Benjamin Pavard dans le couloir droit. Au contraire de Benjamin Mendy, qui ne semble toujours pas au point physiquement et qui risque de voir, une nouvelle fois, Lucas Hernandez occuper le côté gauche. Le patron des Bleus doit aussi gérer la problématique des cartons jaunes, concernant notamment Paul Pogba et Blaise Matuidi, sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement.

De quoi permettre à Steven Nzonzi d’intégrer le onze de départ, tout comme Thomas Lemar, qui a perdu sa place de titulaire en Bleu. De son côté, Ousmane Dembélé devrait évoluer au côté d’Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque. En revanche, Nabil Fékir et Corentin Tolisso vont encore être contraints de prendre place sur le banc des remplaçants. Quoi que Didier Deschamps décide, un turnover serait aussi judicieux que nécessaire pour garder tout le monde sous pression afin d'aller loin dans la compétition. Comme en 1998 ?

La composition probable de l'équipe de France

Steve Mandanda

Djibril Sidibé - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Lucas Hernandez

N'Golo Kanté - Steven Nzonzi

Ousmane Dembélé - Antoine Griezmann - Thomas Lemar

Olivier Giroud