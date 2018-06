Un bus pour donner des cours d'internet

A Villandraut, une petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but est de ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique.

Ils sont de jeunes retraités ou des octogénaires avancés et ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Ils vont essayer de prendre le virage d'internet avant d'être définitivement laissés de côté.

Pour certains seniors, le numérique est un véritable casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici. Ils n'ont aujourd'hui pas le choix, de plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées.

Lancé à la fin de l'année 2016, le «bus numérique» entame sa deuxième saison en Nouvelle Aquitaine. À ce jour, plus de 2.500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée.