Emmanuel Macron : «La France est européenne»

En déplacement à Aix-la-Chapelle pour recevoir le Prix Charlemagne, Emmanuel Macron a réaffirmé à CNEWS l'attachement de la France à l'Europe.

«La France est européenne. Autant qu'en Allemagne où il y a aussi les mêmes divisions, les mêmes craintes. Il faut savoir les dépasser, il faut une Europe qui protège davantage, qui soit plus concrète, qui soit unie, plus souveraine et démocratique», a notamment déclaré le chef de l'État.