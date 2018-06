Les Russes dans la rue pour défendre les droits de l'Homme

Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Moscou ce dimanche, pour dénoncer des manquements aux droits de l'Homme dans le pays.

Torture, répression : des milliers de Russes sont venus dénoncer les violations des droits de l'Homme dans leur pays.

Ils protestent contre le non-respect des droits humains et les sanctions imposées par la Cour européenne des droits de l'Homme. Ils évoquent également des cas de tortures et de répressions et réclament de meilleures conditions de détention.