L'équipe de France est arrivée à Moscou

Ce dimanche soir, l'équipe de France a atterri à Moscou, en vue du Mondial 2018 en Russie.

C'ets Noël Le Graët, président de la fédération française de football, qui précédait Didier Deschamps, le sélectionneur, à la sortie de l'avion, a constaté l'AFP.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba et les autres joueurs ont atterri dans la capitale russe un peu avant 17h00 GMT, (19h30 en France) par temps frais, et doivent maintenant rejoindre leur camp de base dans les environs de la capitale russe, à Istra. C'est à l'hôtel Hilton Garden Inn Moscow New Riga, dans la bourgade de Kostrovo, qu'ils logeront durant leur séjour.

Lundi après-midi, Didier Deschamps donnera sa première conférence de presse dans le monastère de la Nouvelle Jérusalem d'Istra, fondé au XVIIe siècle, et la sélection étrennera dans la foulée son stade d'entraînement situé à Glebovski, précise l'AFP.

L'étape suivante est fixée à jeudi : les vice-champions d'Europe reprendront l'avion, direction Kazan. C'est là que, samedi prochain, ils affronteront l'Australie (10h00 GMT) pour leurs grands débuts dans la Coupe du monde russe (groupe C), quatre ans après avoir atteint les quarts de finale, battus à cette hauteur 1-0 par les futur champions du monde allemands.