Kelly Slater ouvre son parc de vagues artificielles

L'océan n'était pas assez grand pour le super champion de surf Kelly Slater. Depuis dix ans, en pleine Californie et loin des plages, il conçoit son propre ranch de vagues artificielles avec une armée de scientifiques.

De quoi recréer, dans une piscine géante, les plus belles vagues du monde. Pour inaugurer cette invention hors-norme, Kelly Slater a convié les meilleurs surfeurs du monde pour une compétition amicale, la WSL Founders Cup.

«La vague parfaite»

Et les sportifs sont déjà conquis : «C'est plus facile de jouer avec les vagues artificielles. Vous pouvez élaborer différentes stratégies. Parce que dans l'océan, c'est bien plus compliqué, vous dépendez de mère nature. Ici, c'est la vague parfaite !», explique Filipe Toledo, membre de l'équipe du Brésil.

Samedi et dimanche, ce sont donc 5 équipes de 5 surfeurs parmi les meilleurs du monde qui s'affronteront dans cette WSL Founders Cup. Et puisqu'elle ne fait pas partie du calendrier du World Tour, elle ne rapportera donc aucun point aux surfeurs qui sont tous venus, avant tout, pour le plaisir de tester la vague artificielle du king Slater.