Réalité augmentée, Memoji, optimisation des vieux iPhone… tout ce qui change avec iOS 12

La conférence WWDC d'Apple a apporté son lot de nouveautés pour les inconditionnels des iPhone. Tim Cook a dévoilé lundi 4 juin toutes les nouveautés qui accompagneront iOS 12.

Attendu officiellement dès cet automne, le nouvel OS mobile de la firme à la pomme l'est déjà en version bêta pour les développeurs et d'ici à la fin du mois pour des utilisateurs plus grand public. Il est à noter que cette mise à jour sera compatible avec un très large panel d'appareils Apple, dont tous les iPhone depuis le 5S sorti en 2013, ainsi que l'ensemble des iPad Air et iPad Pro, promet Apple. Manière pour la marque d'arrondir les angles suite à la polémique sur l'obsolescence programmée de certains smartphones.

Ainsi, iOS 12 promet de donner un coup de jeune aux vieux iPhone, explique la firme de Cupertino. Plus légère et mieux optimisée, la mise à jour pourrait doubler la vitesse d'un iPhone 6 par rapport à iOS 11, souligne-t-on.

ARkit 2 promet une réalité augmentée partagée

Lors de sa keynote, Apple a mis l'accent sur la réalité augmentée, avec ARKit 2. L'avancée la plus spectaculaire est notamment de permettre à plusieurs utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad de voir des éléments en réalité augmentée, ensemble et en même temps depuis leurs appareils respectifs.

Une prouesse intéressante qui promet notamment de lancer différents jeux interactifs. En partant d'un kit LEGO en plastique (bien réel celui-ci), une présentation à permeis de voir comment deux personnes peuvent ajouter de petites briques virtuelles et interagir de concert avec les jouets. D'autres jeux suivant le même principe sont également en développement. Enfin, Apple a dévoilé Measure. Une application AR qui permet de mesurer avec précision divers objets, meubles et murs. Si certaines applis existent déjà en ce sens, Measure s'annonce comme plus efficace.

Des Memoji très personnels

Introduits avec le lancement de l'iPhone X l'an passé, les Animoji connaissent une nouvelle mise à jour avec iOS 12. Ainsi, il sera possible à ces avatars virtuels, qui reproduisent en temps réel les expressions du visage, de prendre en compte de nouvelle mimiques, à commencer par le fait de tirer la langue. En outre, quatre nouvelles créatures viennent compléter la sélection actuelle, avec un tigre, un T-Rex, un koala et un fantôme.

Surtout, la keynote a été marquée par la présentation des Memoji. Des avatars reposant sur la même technologie que celles des Anomji, mais qu'il est possible de personnaliser. Sexe, forme de visage, coupe et couleur de cheveux, teinte de la peau, lunettes, taille des oreilles... Les Memoji ambitionnent d'afficher un petit double mignon de sa personne. Une fonction qui rebondit sur les AR Emoji introduits par Samsung cette année, avec ses Galaxy S9.

Facetime la joue collectif

Les habitués des vidéoconférences à plusieurs peuvent désormais s'intéresser de près à FaceTime. Sous iOS 12, les conversations vidéos offrent la possibilité d'inclure jusqu'à 32 personnes. Chacune disposant de sa propre vignette vidéo, qu'il est possible de faire grossir ou rapetisser à loisir sur son écran. Les possesseurs d'iPhone X peuvent également profiter des Animoji et Memoji durant FaceTime en les ajoutant. Un bon moyen d'égayer des conversations animées...

Une meilleure compréhension des usages de l'iPhone

Apple a également planché sur une solution permettant de mieux comprendre les usages que l'on fait de son mobile au quotidien. Avec ScreenTime, le système iOS 12 affichera un compte rendu précis du temps passé chaque jour à consulter son iPhone. Quelles sont les applications les plus utilisées ? Combien de temps passe-t-on de dessus ? Toutes ces questions auront leur réponse et au-delà, promet Apple.

Car iOS 12 permettra de configurer chacune d'elle pour celles et ceux qui veulent apprendre à moins les utiliser. Ainsi, une personne peut découvrir qu'elle passe une heure par jour sur Facebook et décider de réduire ce temps à 30 minutes. iOS 12 l'y aidera en la prévenant qu'elle risque de dépasser ce temps par exemple et lui suggérer d'éteindre l'application si elle le souhaite. L'idée étant d'apprendre à mieux maîtriser le temps d'attention que l'on accorde à son mobile. A noter, les parents pourront également utiliser ce système pour paramétrer l'usage que leurs enfants feront de certaines applications, en les bloquant à distance.