Le bicarbonate de soude permet-il vraiment de blanchir les dents ?

Pour avoir les dents plus blanches, le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un bon allié. Mais cette fameuse poudre bien connue des aficionados du sourire éclatant est-elle vraiment sans danger pour l’émail ?

Tout d’abord, il faut savoir que le bicarbonate de soude a «une action uniquement sur les colorations de surface», explique le chirurgien-dentiste Christophe Lequart.

un effet abrasif

A la différence de la coloration interne, qui est propre à la dent, la coloration externe est principalement liée «à nos habitudes de vie, à la consommation de thé, de café, d'épices, ou encore au tabac». Et saupoudrer sa brosse à dents de bicarbonate va «permettre de gommer ces décolorations».

Toutefois, contrairement aux dentifrices dits «blancheur», qui contiennent du bicarbonate micropulvérisé, «la taille des grains du carbonate à l’état pur est relativement élevée». On risque ainsi d’avoir «un effet abrasif, plutôt qu’un effet polissant sur la surface des dents».

une fois par mois

C’est pourquoi il ne faut pas l’utiliser quotidiennement. L’idéal, recommande le spécialiste, est de se laver les dents avec du bicarbonate de soude «une fois par mois», et en se servant d'une brosse à dents souple, précise-t-il.

«Si on associe brosse à dents dure avec du bicarbonate on va augmenter le risque d’éliminer une partie importante de l’émail», et celle-ci ne repoussera pas, prévient le professionnel, également porte-parole de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire.

citron et bicarbonate, un très mauvais mélange

En revanche Christophe Lequart met en garde contre l'association du bicarbonate et du citron lors d'un brossage. C’est une méthode qu’«il faut proscrire à 100%», selon le chirurgien-dentiste.

Et pour cause, «le jus de citron va déminéraliser l’émail et créer plein de micro-trous sur la surface de la dent, ce qui va la fragiliser». Et si en plus «on se brosse les dents avec du bicarbonate, qui est abrasif, on est certain d’éliminer son émail dentaire».