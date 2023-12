Les 3 meilleures astuces naturelles pour avoir les dents blanches

Malgré une hygiène bucco-dentaire exemplaire, avec le temps la couleur des dents peut perdre de son éclat et jaunir. Pour retrouver une dentition plus blanche, voici 3 astuces naturelles à tester.

Utiliser du bicarbonate de soude

Pour lutter contre le jaunissement, n'hésitez pas à saupoudrer sur votre brosse à dents du bicarbonate de soude, mais «de manière occasionnelle, c’est-à-dire une fois toutes les deux semaines», affirme le chirurgien-dentiste Christophe Lequart. Et pour cause, «la taille des grains est assez élevée». On risque ainsi d’avoir «un effet abrasif». Pour un usage quotidien, il préconise de choisir un «dentifrice composé de bicarbonate micropulvérisé».

faire un bain de bouche à l’huile de coco

Autre astuce pour retrouver un joli sourire : faire un bain de bouche à l’huile de coco. Elle est riche en acide laurique, un acide gras connu pour ses vertus antimicrobiennes et antibactériennes. Également appelée «oil pulling», cette méthode est issue de la médecine traditionnelle ayurvédique (Inde) et aide à éliminer les bactéries qui peuvent être à l’origine de la plaque dentaire, un des facteurs de coloration des dents.

se laver les dents avec du charbon actif

Pour éviter de passer par la case blanchiment dans un centre dentaire, vous pouvez d'autre part vous laver les dents avec du charbon actif. Cette poudre très fine, qui provient de la combustion des coques de noix de coco, est efficace pour éliminer les tâches et la coloration externe des dents. Pour rappel, ce type de coloration est principalement liée à nos habitudes de vie, à la consommation de thé, de café, d'épices, ou encore à la cigarette, contrairement à la coloration interne qui, elle, est propre à la dent.