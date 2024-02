Saint-Valentin 2024 : 8 idées cadeaux beauté à moins de 100 euros pour elle

Si la Saint-Valentin rime avec romantisme, partage et passion, elle est aussi synonyme de stress quand il s’agit de trouver le cadeau idéal. Pour vous aider, voici une sélection de produits et accessoires de beauté qui devraient combler votre moitié.

La BROSSE À BRUSHING de chez mermade

©Mermade

Si votre partenaire passe son temps à chouchouter ses cheveux, vous serez sûr de lui faire plaisir en lui offrant cette brosse à brushing interchangeable de chez Mermade, célèbre marque capillaire australienne. Très facile à utiliser, cet outil 3-en-1 permet de sécher et de coiffer ses cheveux tout en lissant ou en créant de sublimes boucles amples.

Brosse à brushing interchangeable, Mermade, 89,60 €.

Les confettis de bain Nocibé

©Nocibé

Pour la fête des amoureux, Nocibé lance une collection notamment composée d’un coffret en forme de cœur rempli de confettis de bain. Au contact de l’eau, ces pétales colorés dégagent un parfum de lavande et d’orange, créant une atmosphère romantique. Et pour ajouter une touche de sensualité, pensez à l’huile de massage, issue de la même gamme.

Confettis de bain, Love All Overn, Nocibé, 5,95 €. Huile de massage, 6,95 €.

L’eau de Parfum Fenty

©Fenty

Choisir un parfum pour quelqu'un d'autre peut devenir un véritable casse-tête, tant le choix est vaste et le risque de se tromper, élevé. Mais l’eau de parfum Fenty, alias la marque de Rihanna, est une valeur sûre. Cette fragrance raffinée est enrichie de notes de vanille, de myrtille, de coco, de géranium et de patchouli, et sa tenue est excellente.

Eau de Parfum, Fenty, 91 € (100 ml).

le Kit sephora

©Sephora

Les amatrices de maquillage ne pourront que se réjouir en découvrant ce coffret Sephora, spécialement conçu pour célébrer le 14 février. Cette jolie trousse contient ce qu’il faut pour mettre en valeur ses joues, ses lèvres et ses yeux, à savoir un blush crème, un rouge à lèvre satiné et un repulpeur brillant.

Kit Saint-Valentin, Sephora, 26,99 €.

la Palette yeux Prada

©Prada

Votre bien aimée ne sort jamais sans fard à paupières ? Alors optez les yeux fermés pour cette palette de chez Prada, qui s'inspire d'imprimés issus des archives de la Maison. Rechargeable, elle permet de créer une multitude de looks captivants, du plus classique au plus audacieux, en sachant que cette palette existe en plusieurs coloris.

Palette yeux «Dimensions», Prada, 80 €.

la box PLAISIR DE BLISSIM

©Blissim

Pour le plus grand plaisir de Mesdames, la marque française Blissim s’associe une nouvelle fois à Womanizer et lance un coffret en édition limitée qui ne manquera pas de faire monter la température. Jeu torride, bougie sensuelle, le fameux vibromasseur Womanizer... Cette boîte contient une sélection d'objets entièrement dédiés au plaisir féminin, à utiliser seule, ou en couple.

Box «Partie de plaisir», Blissim X Womanizer, 38 €.

le rouge à lèvres soin Paul & Joe

©Paul & Joe Beauté

Les célèbres chatons de Paul & Joe Beauté font toujours sensation. Pour lui mettre le sourire aux lèvres, vous pouvez lui offrir le petit dernier de le marque : ce rouge à lèvres hydratant en forme de tête de chat, enrichi en extrait de lys blanc et en huile de jojoba. Il hydrate, nourrit, offre un doux parfum addictif (fraise, fruits tropicaux ou orange), et illumine la bouche en un seul passage.

Rouge à lèvres soin, Strawberry Pop, Paul & Joe Beauté, 26 €.

le duo blush et yeux Charlotte tilbury

©Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury ne déçoit jamais. Ce coffret duo fera tout particulièrement scintiller ses joues et ses yeux. Il comprend deux produits iconiques «Pillow Talk», une palette et un blush duo pour créer un look romantique et ultra tendance. En plus, ils sont dans la teinte signature de la marque, qui va à tout le monde. En lui offrant un tel cadeau, vous ne ferez aucun faux pas.

Pillow Talk Eye & Blush Duo, Charlotte Tilbury, 80,75 €.