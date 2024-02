Voici le signe astrologique qui déteste le plus la Saint-Valentin

Même s'il est en couple, ce signe astrologique estime que la Saint-Valentin est un jour comme un autre.

Certaines personnes ne veulent pas entendre parler de la Saint-Valentin. Et il est fort probable que ces dernières soient nées sous le signe du Sagittaire. En effet, comme l'explique l’astro love coach Nathalie Marcot, pour le Sagittaire, «c’est un jour comme les autres».

Aventurier et indépendant, ce signe de Feu juge cette fête superficielle et trop contraignante. Ce natif «n’aime pas les obligations». Dirigé par la planète Jupiter, «il est très attaché à sa liberté et veut pouvoir célébrer l’amour quand il veut». Ainsi, ne comptez pas trop sur lui pour préparer un dîner aux chandelles le 14 février.

le verseau aussi

D’après la spécialiste, on peut également citer le Verseau. Ce signe n’est pas du genre à attendre cette fête avec impatience. Gouverné par Saturne et Uranus, ce signe solitaire et marginal «aime ne dépendre de rien ni de personne».

Comme le Sagittaire, le Verseau «est un être libre». De plus, il n’est pas connu comme étant «très câlin, doux et tendre». Quel que soit le jour, les rendez-vous romantiques, très peu pour lui. Ce signe d’Air n’est pas une fleur bleue, contrairement aux Poissons.

Sensible et rêveur, ce signe à nageoires aime «les couchers de soleil en amoureux, les pétales de roses sur le lit», et, à condition d’avoir un(e) chéri(e) avec qui la passer, fêter comme il se doit la Saint-Valentin. «C’est le signe le plus romantique du Zodiaque», affirme Nathalie Marcot, présente sur Youtube.

