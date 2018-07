Les bébés qui mangent solide dorment plus longtemps

Les parents qui souhaitent que leurs bébés dorment plus longtemps la nuit pourraient bien disposer d'une nouvelle piste.

Une étude britannique publiée dans la revue américaine JAMA Pediatrics avance que les parents qui donnent à manger de la nourriture « solide » à leurs enfants, comme du blé ou du poisson, constatent qu’ils se réveillent moins souvent la nuit et dorment plus.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont suivi entre 2009 et 2012 quelques 1303 enfants de trois mois jusqu’à trois ans, en Angleterre et au pays de Galles. Jusqu'à l'âge de six mois, la moitié d’entre eux a été nourrie de blé et de poisson alors que l’autre moitié était allaitée. L'expérience a montré que les bébés mangeant de la nourriture solide se sont réveillés moins de 1,74 fois par nuit. En revanche, les buveurs de lait se sont réveillés plus souvent, environ 2,01 fois par nuit. Et ils dorment au total seize minutes de moins que les autres.

Les parents devront quand même rester vigilants car exposer leurs enfants à des aliments solides plus tôt, pourrait provoquer des allergies.