Noël 2018 : les Français vont dépenser en moyenne 571 euros

Cette année, les Français auraient l'intention de dépenser en moyenne 571 euros entre les cadeaux, les repas ou encore les billets de train ou d'avion pour rejoindre leur famille pour leurs fêtes de Noël, selon une étude.

Dévoilée mardi et réalisée du 9 au 15 octobre 2018 auprès d'un échantillon de 1.000 Français âgés de 18 ans et plus, l'étude «Le budget et les bons plans des Français pour Noël» Cofidis-CSA Research révèle que ces derniers comptent dépenser en moyenne 751 euros à Paris/Ile-de-France et 530 euros en régions.

En 2017, les consommateurs avaient l'intention de consacrer 749 euros en moyenne à cette fête.

340 euros juste pour les cadeaux

Les cadeaux arrivent en tête avec un montant prévu de 340 euros, soit 17 euros de plus que l'année dernière, et une moyenne de 8,5 cadeaux par personne (contre 8 en 2017). Les repas arrivent juste après dans le budget (129 euros, un euro de moins que l'an dernier) suivis des transports (37 euros, +3 euros), de la tenue (34 euros, +2 euros) et des décorations (29 euros, +1 euro).

Des dépenses anticipées

Pour pouvoir gâter leurs proches, deux Français sur trois ont anticipé leurs dépenses, en particulier ceux avec des enfants (71%, +4 points par rapport à 2017). La moitié des sondés a même mis de l'argent de côté tout au long de l'année, soit un tiers des Français (32%). 36% des consommateurs comptent sur les promotions d'avant Noël pour faire leurs achats (le Black Friday notamment), et près de six Français sur dix (59%) prévoient de préparer le repas eux-mêmes pour réduire les dépenses.