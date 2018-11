Consommation : quand aura lieu le Black Friday ?

Le Black Friday sera de retour en France le vendredi 23 novembre.

Cette fête commerciale où magasins et sites e-commerce proposent d'importantes réductions est née aux Etats-Unis. Elle a toujours lieu le vendredi qui suit Thanksgiving, qui a de son côté toujours lieu le quatrième jeudi de novembre. Traditionnellement, cette date marque le début de la période des achats de Noël outre-atlantique.

En France, le succès est de plus en plus au rendez-vous, avec plus de 5,7 milliards d'euros de dépenses attendues ce week-end là, selon les prévisions économiques du Centre for retail research (CRC) pour RetaillMeNot, Ma Reduc et Poulpeo. Une augmentation de 5,9% comparé à 2017, rapporte le Journal du Net.

Les ventes en magasin représenteront une grande partie des achats avec environ 4,8 milliards d'euros prévus. Des dépenses réparties sur quatre jours, du vendredi 23 au lundi 26 novembre.

91% des Français connaissent d'ailleurs le Black Friday et 68% d'entre eux vont profiter de ces rabais pour anticiper les achats de Noël.