Un atelier de respiration proposé par Susan Oubari à L'Usine Saint-Lazare

Mondialement connue, la coach spirituelle Susan Oubari présente son programme «Breathe in Paris» au sein de L’Usine Saint-Lazare. Le prochain stage est fixé au dimanche 17 février.

C’est dans le cadre majestueux du nouveau club de sport haut de gamme L’Usine Saint-Lazare, en plein cœur de Paris, que Susan Oubari invite les abonnés et les personnes extérieures à venir profiter d’une session de bien-être et de détente pour apprendre à respirer consciemment.

L’Américaine, qui a travaillé dans le monde de la mode pendant de longues années et a ouvert son studio de Reiki dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, propose un «Breathwork» afin de combattre le stress ou l’anxiété et reprendre confiance en soi.

© Jean Picon

Dans une immense salle baignée de lumière naturelle, Susan Oubari commence la séance en invitant les participants à s’allonger sur l’un des tapis mis à leur disposition. Allongés sur le dos, les yeux recouverts d’un masque, ils se lancent dans un exercice de respiration guidée. La maîtresse des lieux augmente le volume de la musique pour intensifier la pratique de la respiration.

«Chaque atelier est différent car nous sommes différents, je suis différente, la musique est différente, l'énergie du groupe est différente mais le but est le même : prendre conscience de sa respiration et approfondir sa vision de sa propre vie», explique la coach.

© Jean Picon

L’expérience est donc propre à chacun. Mais les bienfaits se feront ressentir à l’issue de la séance... et même pendant. Certains se mettront même à rire ou à pleurer.

Pour profiter au maximum de ce stage, il est conseillé de ne pas manger deux heures avant afin d'avoir l’estomac léger et de porter des vêtements amples et confortables. Pour les plus frileux, des couvertures sont disponibles au club.

© Jean Picon

Les réservations s’effectuent en ligne sur le site de L’Usine Saint-Lazare. La prochaine session se déroulera le 17 février, de 15h 30 à 17h. L’inscription s’élève à 35 euros pour les abonnés et à 45 euros pour les non-adhérents, lesquels pourront profiter d’un accès aux différentes installations du centre, ainsi qu’au spa avec hammam et sauna jusqu’à la fermeture, à 18h.

L'Usine Saint-Lazare, 1, cour du Havre, Paris 8e. Ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 22h, et du samedi au dimanche, de 10h à 18h.