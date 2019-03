Salon de Genève 2019 : la Jaguar E-Pace désignée «voiture de l'année»

C'était l'un des évènements les plus attendus de l'année pour les passionnés d'automobile. Le titre très convoité de «voiture de l'année 2019» a été attribué ce lundi, lors du Salon de Genève, à la Jaguar E-Pace.

Elle a dévancé de peu la l'Alpine A110 de Renault, avec laquelle elle était arrivée à égalité au terme des votes. Il a ainsi fallu recompter les votes en ne prenant en compte que les places de numéro enregistrées auprès de chaque membre du jury.

C'est la première fois que Jaguar remorte ce prix, et qui plus est pour une voiture entièrement électrique.

Sept finalistes étaient en lice cette année : la Renault Alpine A110, le Citroën C5 Aircross, la Ford Focus, la Jaguar E-Pace, la Kia Ceed, la Mercedes-Benz A-Class et la Peugeot 508.

Le prix le plus prestigieux en Europe

Ces modèles avaient été choisis parmi une soixantaine de candidats et une première semaine d'essais, suivie de tests individuels. Les constructeurs ont également du se soumettre à un grand oral, lors duquel ils ont du expliquer pourquoi leur modèle méritait de gagner.

La «voiture de l'année» du salon de Genève est le prix plus ancien (depuis 1964) et le plus prestigieux décerné en Europe en matière d'automobile.

Le concours de la voiture de l'année est organisé par sept grands magazines européens : Auto en Italie, Autocar au Royaume-Uni, Autopista en Espagne, Autovisie aux Pays-Bas, L’Automobile Magazine en France, Stern en Allemagne et Vi Bilägare en Suède. Ce sont les soixante meilleurs reporters venant de vingt-trois pays du monde automobile en Europe qui élisent le vainqueur.