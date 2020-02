Saint-Valentin : les 3 massages à offrir à l'être aimé

La Saint-Valentin reste une occasion unique de témoigner son amour à sa moitié en lui offrant un cadeau. En complément de fleurs, d'un parfum et de bijoux, ces massages toniques ou relaxants toucheront les amoureux en plein cœur.

Le rituel divin au spa des Jardins du Faubourg

Quoi ? Dans un cadre sublime, l'expert Olivier Lecocq prodigue son «Rituel divin», pendant lequel on oublie le stress du quotidien. Il enchaîne les frictions et les percussions, tout en effleurant certaines zones du corps avec plus ou moins de pression, et adapte son protocole en fonction des différents points de tension. Ultra efficace, ce soin combine les techniques issues du massage suédois et thaïlandais, la réflexologie plantaire et le shiatsu. Des manœuvres pendant lesquelles Olivier Lecocq utilise des serviettes chaudes, des huiles essentielles aromatiques ainsi que les produits bio et fabriqués en France - aux senteurs relaxantes ou énergisantes comme l'argan - provenant de sa propre marque écoresponsable. Ce massage complet détend profondément les muscles et favorise - en passant du chaud au froid - la circulation sanguine.

Combien ? 350 euros, le protocole de 90 min.

Où ? Les Jardins du Faubourg, 9, rue d'Aguesseau, Paris 8e. Spa Olivier Lecocq, ouvert au public sur rendez-vous.

© Yvan Moreau

Le massage ancestral à la Maison du Tui Na

Quoi ? Issu de la médecine traditionnelle chinoise et pratiqué sans huile, ce protocole a pour but de soulager notamment les douleurs dorsales, un mal ressenti par près de huit Français sur dix au moins une fois dans leur vie. La séance se déroule avec un drap posé à même la peau. Si certaines personnes sont peu à l’aise avec la nudité, elles peuvent porter une tenue confortable – un legging par exemple – afin que la praticienne puisse travailler en profondeur. Celle dernière passe un long moment à libérer les tensions au niveau des trapèzes, des muscles infra-épineux (loge postérieure de l’épaule) et du grand dorsal. Si les pressions sont fortes, ne pas hésiter à le signaler. Chaque massage est personnalisé, et adapté aux maux de chacun. Le protocole se poursuit par la nuque, les jambes et la voûte plantaire, avant de s’attarder sur l’abdomen, les avant-bras, les paumes des mains et le crâne. A l’issue de ce massage complet et tonique, on ressort apaisé et léger.

Combien ? 125 euros, le massage d'1h20.

Où ? La Maison du Tui Na, 13, rue Saint-Gilles, Paris 3e ou 9, rue Nicolo, Paris 16e. Disponible en mars dans tous les centres à Paris, Bordeaux, Lyon et St-Rémy-de-Provence.

© Charly Hel

Le grand soin beauté déstressant de Mary Cohr

Quoi ? Ce massage proposé en exclusivité dans les instituts Mary Cohr, vise à dénouer les tensions accumulées au quotidien. Ce grand soin beauté déstressant permet d'être aussi bien dans sa tête que dans son corps. Un cadeau idéal à offrir pour célébrer Cupidon et profiter d'une parenthèse enchantée entre deux rendez-vous professionnels ou une journée avec ses enfants. Cette méthode s'inspire des massages suédois, japonais et maori. L'esthéticienne effectue un modelage avec des huiles essentielles, et appuie sur les différents points de tension grâce à des pressions plus ou moins fortes. L'utilisation également de beurre de karité aide à nourrir la peau en profondeur, et la laisse douce comme celle d'un bébé au terme de ce protocole complet. On peut, si le temps et le porte-monnaie nous le permettent, compléter ce moment bien-être par un soin oxygénant et détoxifiant du visage de 50 minutes.

Combien ? A partir de 75 euros, le massage d'une heure.

Où ? Dans tous les instituts Mary Cohr partout en France.

© Mary Cohr