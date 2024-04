Fête des mères 2024 : les meilleurs cadeaux bien-être et beauté à offrir

Le dimanche 26 mai, toutes les mamans seront à l’honneur. Une occasion parfaite pour les gâter comme il se doit. Pour leur faire plaisir à coup sûr, voici une sélection de soins et d'accessoires qui rime avec beauté et bien-être.

La palette «Idyllique» signée Marionnaud

©Marionnaud

Marionnaud propose une magnifique palette de maquillage inspiré de la nature. Idéale pour les mamans coquettes, cette boîte parée d’élégants motifs floraux comprend pas moins de 28 ombres à paupières, mais aussi des blushs, des poudres bronzantes, des enlumineurs, des laques à lèvres… Sans oublier les pinceaux. Autre point fort : son format inspiré d’une boîte à bijoux, facilement réutilisé en retirant les plateaux.

Palette «Idyllique», Marionnaud, 29,99 €.

La Trousse Soin Visage Yves Rocher

©Yves Rocher

Côté soin visage, vous pouvez miser les yeux fermés sur la gamme «Anti-âge global» de chez Yves Rocher. La marque française lance une trousse composée d’un sérum ultra fluide, d’une crème correctrice jour et d’une crème correctrice nuit, pour une peau raffermie, défroissée et un teint illuminé. En plus, à l’occasion de la fête des mères. Il est à 69,90 € au lieu de 128,80 €.

Coffret anti-âge global, Yves Rocher, 69,99 €.

Le rouge à lèvre printanier «Paul & Joe»

©Paul & Joe

Les rouges à lèvres signés Paul & Joe font toujours leur effet. Parmi les nouveautés, on vous conseille la teinte «petite miroir à main». Il s’agit d’un joli rose princesse avec un effet glossy, composé d’extrait de lys de Madonna et d’acide hyaluronique. Doté d’un étui de motifs printaniers, en édition limitée, ce rouge à lèvres pigmenté s'impose rapidement comme le complice idéal pour sublimer sa bouche.

Rouge à lèvres, «Paul & Joe», étui 9 €, rouge à lèvres 17 €.

Le coffret cheveux BALMAIN

©Balmain

Si votre maman aime chouchouter ses cheveux, rien de tel que le coffret de soins capillaires Balmain Hair. Proposé en édition limitée, il renferme un shampooing et un après-shampooing hydratants spécialement conçus pour la saison estivale et servir de bouclier protecteur contre les effets néfastes des rayons UV. Et en cadeau : une brosse de massage du cuir chevelu pour améliorer la circulation et favoriser la pousse.

Coffret de soins capillaires, Balmain Hair, en édition limitée, 85 €.

L’eau de parfum Allegra Ma’Magnific de Bulgari

©Bulgari

Au rayon parfums, l’un a particulièrement retenu notre attention : l’Allegra Ma’Magnific de chez Bulgari. Ce parfum floral aux notes boisées nous enveloppe d’une aura chaleureuse et évoque «la beauté et la nature de la femme italienne». On adore également son flacon attrayant aux allures de bonbon.

L’eau de parfum Allegra Ma’Magnific, Bulgari, 150 € (50 ml).

la trousse de maquillage nocibé

©Nocibé

Vous pouvez opter pour cette jolie trousse colorée «Prés des yeux, prés du coeur», disponible chez Nocibé. À l'interieur, trois indispensables : un mascara pour des cils noirs intenses et plus longs, une eau micellaire pour éliminer toutes les impuretés sur le visage et sur les yeux, et un crayon à sourcil rétractable doté d'une formule longue tenue.

Trousse de maquillage «Prés des yeux, prés du coeur», Nocibé, 25,99 €.

la routine hydratation fresh

©Fresh

La marque Fresh dévoile quant à elle une routine hydratante complète en 4 étapes : un démaquillant et nettoyant, un toner pour éliminer les impuretés et réduire l'apparence des pores, un sérum nourrissant et hydratant, et une crème aux extraits de Rose de Damas pour une peau repulpée. Et pour ne rien gâcher, les coffrets sont 100% sans plastique recyclables avec du papier issu de forêts gérées de façon responsable.

Coffret hydratation Cleanse & Deeply hydrate set, Fresh, 66 €.