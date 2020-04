Vacances d'été : «nécessairement, les Français vont se replier sur l'Hexagone», selon Didier Arino

En pleines vacances de Pâques, les Français sont coincés chez eux. Mais, alors que le confinement se prolonge et que la coupure estivale se rapproche, qu'en sera-t-il des vacances d'été ?

Suite aux propos de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux transports, qui conseillait aux Français d'attendre avant de réserver leur séjour, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a modéré ce constat en conseillant par ailleurs aux citoyens de rester dans l'Hexagone. A quoi vont donc ressembler les vacances d'été ? Les Français suivront-ils nécessairement son conseil ? Peuvent-ils réserver leurs vacances ? Y a-t-il un espoir de sauver la saison ?

Didier Arino, président directeur général du cabinet Protourisme, spécialiste des études et du conseil dans le secteur du tourisme, fait le point sur la situation pour CNEWS.

Quelle tournure peuvent prendre les vacances d’été ?

Je n’ai pas de boule de cristal. Tout va dépendre de la période de déconfinement, de ses modalités et des règles imposées aux différents acteurs du tourisme. Y aura-t-il différentes règles selon le secteur d’activité, les restaurateurs, l’hôtellerie, les parcs d’attraction ? Tout ça va devoir s’anticiper. Pourra-t-on par exemple ouvrir les piscines? Faudra-t-il respecter les mesures de distanciation dans les restaurants ? Le secteur est conditionné aux impératifs sanitaires. Le risque c’est qu’à force d’errements du gouvernement, la saison s’ouvre en multipliant les interdictions.

Il y aura très peu de transport aérien

Où en sont les réservations et les annulations pour les congés d’été ?

Il y a relativement peu d’annulations mais on a encore moins de réservations. Très concrètement certains n’osent pas annuler, car ils vont perdre leur acompte, d’autres sont optimistes et se disent qu’ils vont pouvoir partir. Après, la question qui va se poser, c’est est-ce que les frontières vont être fermées ? Y aura-t-il des frontières régionales lors du déconfinement? Il n’y a que des questions. Tout est envisageable.

Les voyages à l’étranger semblent clairement compromis…

On ne sait pas quelles seront les règles ni comment va évoluer l’épidémie, ni si les pays autoriseront les ressortissants Français sur leur sol. On ne sait pas non plus si les voyageurs étrangers, qui représentent 17 millions de touristes, viendront en France. En revanche, on sait qu’il y aura très peu de transport aérien. Les compagnies prévoient 50 % de leur capacité par rapport à avant, et ce dans 5 mois. Nécessairement, les Français vont se replier sur l’Hexagone. Et puis nous avons un très beau pays.

Peut-on selon vous encore sauver la saison touristique en France ?

Je suis un pessimiste optimiste, et je pense que « Le pire n’est jamais certain». Après, tout dépend des modalités de déconfinement. Si les vacances de juillet et août ne sont pas dégradées, on peut encore sauver la saison avec toutefois une baisse de moins 30 à moins 40 % sur l’année. Dans le cas inverse, ce sont des centaines de milliers d’emplois qui seront impactés. C’est un scénario que je n’ose même pas imaginer.

Est-il possible d'envisager un scénario sans grandes vacances ?

Pour les Français, les vacances sont fondamentales, c’est statistique. Je le vois bien dans les études que nous menons. C’est capital dans leurs esprits. C’est la loi 1936, c’est un acquis social. C’était d’ailleurs l’une des revendications des gilets jaunes. D’autant plus qu’avec le confinement, les Français n’ont ni eu de vacances d’avril, ni probablement de ponts de mai.

Pour les Français, les vacances sont fondamentales

Ils ne dépensent rien, mangent des pâtes et du riz. A un moment ils vont avoir envie de vivre. J’entends ceux qui disent « vous parlez de vacances alors que des gens meurent ». Bien sûr c’est dramatique, mais à un moment donné, on doit se projeter dans la vie.

Une nouvelle ordonnance a été publiée le 25 mars concernant les remboursements de voyages… concrètement, quelles sont les modalités de remboursement ? Les gens peuvent-ils annuler leurs vacances d’été ?

Il y a plein de situations et de cas particuliers, donc j’invite à se plonger dans l’ordonnance. Mais concrètement, si les gens sont passés par un opérateur, une agence, et que cette dernière a annulé ou annule le voyage, les voyageurs ont la garantie de bénéficier d’un avoir ou d’un à valoir, valable pour les 18 prochains mois, et s’ils ne l’utilisent pas, d’être remboursés.

Concernant ceux qui souhaitent, à ce jour, annuler leurs vacances d’été, à moins qu’ils aient souscrit une assurance annulation, ils ne peuvent pas.

Quels conseils donner à ceux qui souhaitent réserver leurs vacances d’été ?

Mieux vaut passer par un opérateur sérieux et souscrire une garantie annulation. Je déconseille de passer de particulier à particulier. Si vous réserver auprès de particuliers, il est nécessaire de se faire préciser les conditions d’annulation notamment par écrit. Concernant les locations de maison, passez par des professionnels, comme par exemple Gîtes de France.