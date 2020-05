Vacances d'été 2020 : 7 expériences à vivre en montagne

Grands espaces loin de la foule, paysages verdoyants, multi-activités…La montagne attire à plus d’un titre. Mêlant authenticité et vacances dynamiques, elle figure parmi les destinations plébiscitées par les vacanciers cet été. Vélo, balade à dos d'âne, bivouac, yoga,…Ces 7 expériences permettront de goûter aux joies de la montagne l’été.

Les stations comptent en effet sur la saison estivale pour limiter la perte de fréquentation, après une saison hivernale brutalement mise à l’arrêt le 15 mars du fait du confinement, et ce malgré un bon début de saison.

Et avec ses six massifs, cinq parcs nationaux situés en montagne, de la Vanoise au Mercantour en passant par les Cévennes, les Ecrins, les Pyrénées, et près de 70 activités… Les montagnes françaises ont plus d’une corde à leur arc. Un dynamisme qui fait de plus en plus d'adeptes. Rien que la saison dernière, la haute montagne a ainsi enregistré une hausse de fréquentation de près de 8% selon l’INSEE.

adrénaline et VTT à Morzine

© Sam Ingles

Qu’il soit avec assistance électrique ou sans, le vélo a la cote en montagne. Paradis des vététistes, la station de Morzine déroule, depuis plusieurs années, le tapis rouge aux deux roues. Alors que le domaine des Portes du soleil, sur lequel se situe la station, égrène pas moins de 600 km de pistes de VTT balisées, un tour VTT enduro de 80 km et 75 pistes de descentes, Morzine référence neuf écoles dédiées à cette pratique. De quoi s’initier à ce sport grisant en toute sécurité, ou se perfectionner en découvrant notamment la toute nouvelle zone d’initiation au franchissement d’obstacles. Et apprendre ainsi à aborder les obstacles qu’on retrouvera en pleine nature : passage d’ornières, virages relevés, sauts… Il est également possible de se lancer en vélo électrique avec des balades de deux heures accessibles aux débutants.

Tarif remontée porte du soleil 5H (23 euros /adulte).

nuit en bivouac, bol d’air zen et activités dynamiques à SERRE CHEVALIER

© Zoom

Dans les Alpes du sud, aux portes du Parc des Ecrins, Serre Chevalier vallée de Briançon célèbre ses retrouvailles avec le public à grands renforts de rendez-vous zen, d’activités sportives et de nouveautés. Parmi elles, le bureau des guides lance, cet été, les nuits en bivouac. Après huit semaines de confinement entre quatre murs, les randonneurs passeront la nuit en plein nature avec pour sublime décor la montagne et le ciel étoilé. La nuit venue, c’est sous une tente ou en tipi qu’ils gagneront les bras de Morphée. La belle vie avec pour seul limite l’horizon.

Pour aller plus loin et laisser derrière soi les séances de vélo d’appartement et de méditation dans son salon, c’est au grand air que se pratiquent nombres d’activités bien-être à Serre Chevalier. Yoga en pleine nature, paddle yoga, marche de plein conscience, randonnée autour de ses quatre lacs d’altitude – Oule le plus coloré, Arsine, le plus dépaysant, de la Douche, le plus accessible ou encore le Grand Lac, le plus nature – réserveront une bulle de bonheur en pleine verdure à compléter par une virée au SPA ou dans ses bains romains. Sport d’eau vive (hydro-speed, nage en eaux vives, air-boat et canyoning) ou de descente à l’instar du quadbike, un vélo à quatre roues, de mountain kart ou encore de nouvelles balades en trottinettes avec ou sans assistance électrique raviront les amateurs de sensations fortes.

visite incontournable de L’Observatoire du Pic du midi dans les hautes-pyrénées

Un anniversaire à ne pas manquer. Le lieu et sa vue sont à couper le souffle. Et cette année, l’Observatoire du Pic du Midi, situé à 2877 mètres d’altitude, célèbre ses 20 ans d’ouverture au public. Tout simplement incontournable lors d’un séjour dans les Hautes-Pyrénées, le site inauguré en 1882 après quatre ans de travaux titanesques ayant mis le courage des hommes à l’épreuve, se visite aujourd’hui de jour comme de nuit. Accessible en téléphérique depuis la station de la Mongie, l’Observatoire menacé de fermeture par le gouvernement en 1994, a finalement ouvert au grand public en 2000, offrant à tous une vue spectaculaire sur 300 km de montagne.

Le jour, les amoureux de grands espaces profiteront de son panorama et de son nouveau « ponton du ciel». Une passerelle de verre suspendue dans le vide à 1000 mètres au-dessus du sol inaugurée en 2018. En fin de journée, un autre spectacle les attend. L’occasion de profiter d’une nuit au sein de ce haut lieu de l’astronomie puisqu’il est possible d’y dormir (chambre double, à partir de 349 euros). Au programme, coucher de soleil époustouflant, dîner et observation des astres en plein cœur du premier site français labellisé Réserve internationale de ciel étoilé (RICE). Un grand moment. En raison de l’épidémie de Coronavirus, le site rouvrira ses portes le 4 juillet prochain. Aux alentours, les stations de La Mongie, la station thermale de Saint Lary-Soulan ou encore Cauterets et son célèbre pont d’Espagne et lac de Gaube réserveront quant à elles pléthore d’activités.

marcher sur la lune A FLAINE

Nul besoin de partir dans l’espace pour avoir l’impression de marcher sur la lune. A Flaine, le désert de Platé, plateau calcaire de 1980 hectares, partage avec l’astre de la nuit quelques similitudes, la gravité en plus. Facile d’accès, le désert de Platé réserve une balade très agréable à faire en famille. Entre observation des fossils marins ou des chamois, le temps fil dans ce superbe paysage rocheux, situé face au Mont Blanc. Pour s’y rendre, rien de plus simple, le téléphérique conduit au sommet du désert de Platé en 10 minutes. Pour les plus courageux, il est également possible de s’y rendre à pied par le GR 96. Moins difficile, pourquoi ne pas faire la montée en téléphérique et la descente à pieds avec comme compagnons de route les marmottes ?

balades à dos d’âne en famille ou en VTT dans le MASSIF DU VERCORS

© Auprès de mon âne.

Slow tourisme ou séjour actif, le Massif du Vercors situé à cheval sur deux départements – la Drôme et l’Isère - offre un terrain de jeu idéal pour la randonnée et la reconnexion. Mais pour pimenter ses balades, qui font parfois râler les plus jeunes, ses paysages se découvrent aussi sous un angle ludique qui ravira les familles et les amateurs de sensations. Avec sa tribu, on opte pour une escapade de quatre jours accompagné d’un âne, animal fidèle que les enfants adoreront bichonner. Au programme, nuits en bivouac sous la tente, dîners à la belle étoile, observation de la faune et la flore – marmottes, bouquetins, chamois – et des randonnées de deux heures le matin et deux heures l’après-midi, accessibles à tous dès 4 ans (à partir de 350 euros 4 jours/3 nuits). Une façon d’aborder la marche qui ravira les enfants. Les plus sportifs miseront sur une virée en étoile de quatre jours à VTT entre itinéraires emblématiques, sentiers méconnus et passages techniques, accompagné d’un guide ( dès 560 euros 4 jours/3 nuits). Des activités, un grand bol d’air… Tout ce dont les Français ont rêvés ces derniers mois en somme.

Sophrologie, balade perchée, esprit d’aventure à la Plagne

La Plagne innove cet été. Cours de botanique à la cîme des arbres les pieds dans le vide, séance de sophrologie en pleine nature, stage de survie en famille avec initiation à l’orientation, à la lecture de carte, à des ateliers allumage de feu, construction d’un abris et bivouac pour ceux qui le souhaitent, la station multiplie les nouveautés originales. Sans compter qu’elle inaugure pour les mordus de VTT, dix nouveaux itinéraires de vélo électrique, soit 150 km de pistes balisées. Enfin, pour une sensation de fraîcheur, cap sur la rivière de l’Isère pour des séances de rafting, hydrospeed et canoë entre Bourg-Saint-Maurice et les Gorges de Centron, jusqu’à son mythique pont romain.

Bivouac avec un vacher et chamallows grillés au coin du feu aux Orres

Après des semaines passées enfermées, les Français sont en quête d’espace, d’expériences. Preuve en est, les bivouacs ont la cote cet été. La station des Orres dans les Hautes-Alpes propose ainsi une toute nouvelle rando bivouac le long du torrent du Grand Vallon, à la découverte de la vie d’un vacher et de son troupeau, avant de passer la nuit sous la tente en plein nature. Observation des étoiles, barbecue et chamallow grillés au coin du feu, sans oublier d’assister au lever du soleil marqueront les vacances ( 110 euros /pers. nuit, dîner et petit déjeuner). Une escapade proposée à partir de 8 ans. Informations : Bureau Montagne Serre-Ponçon Ecrins.

