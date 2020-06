Racisme : les flocons d'avoine Aunt Jemima changent leur logo

L'entreprise américaine Quaker Oats a annoncé ce mercredi 17 juin le changement du nom et du logo de sa marque de flocons d'avoine Aunt Jemima, très populaire aux Etats-Unis, pour lutter contre les stéréotypes raciaux.

«Nous reconnaissons que les origines de tante Jemina sont basées sur un stéréotype racial», a expliqué Quaker Oats, filiale du groupe PepsiCo, rapporte le site d'informations Lives Planet News. Le logo apposé sur ses produits de petit déjeuner représente en effet une femme afro-américaine, qui évoque le sud des Etats-Unis et son passé esclavagiste puis ségrégationniste.

La vice-présidente et directrice du marketing de Quaker Foods North America, Kritstin Kroepfl, a déclaré que l'entreprise travaille à «mettre à jour» la marque vieille de plus de 130 ans afin qu'elle soit «appropriée et respectueuse», mais que les changements sont encore insuffisants. Le nouvel emballage devrait sortir à l'automne 2020 et le nom sera annoncé ultérieurement, a-t-elle indiqué.

UNe annonce sUR FOND DE CONTESTATIONS

Cette décision intervient alors que la mort de George Floyd, l'homme noir asphyxié fin mai par un policier blanc, a ravivé les protestations contre le racisme à travers le monde. Et en particulier aux Etats-Unis, pays très touché par les violences policières envers les personnes de couleur.

La marque Quaker Oats avait d'ailleurs annoncé le versement de 5 millions de dollars en faveur d'initiatives pour la minorité afro-Américaine, rapporte l'AFP. De plus, la maison-mère, PepsiCo, avait indiqué la mise en place d'un plan de 400 millions de dollars sur 5 ans pour «soutenir les communautés noires et augmenter la représentation des personnes noires chez PepsiCo».