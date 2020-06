Lanqi Spa : le nouveau soin du cuir chevelu contre la fatigue et le stress

Ces mois de confinement et le télétravail ont laissé des traces. Les douleurs articulaires, les maux de tête et la fatigue se font parfois ressentir, symptômes d’un déséquilibre énergétique global. Le Lanqi Spa propose un nouveau soin du cuir chevelu qui permet de réconcilier le yin et le yang.

Avant de partir en vacances, quoi de mieux qu’un massage pour relâcher la pression accumulée. Dans cet institut parisien du 7e arrondissement, créé par Lanqi, une figure incontournable du bien-être dans la capitale, on mise sur le Tui Na, technique ancestrale chinoise dont les bienfaits ne sont plus à prouver.

Parmi les soins à la carte, le soin du cuir chevelu vise à stimuler les points énergétiques et à améliorer la circulation du sang. Une fois allongé sur le dos, le protocole peut commencer. La praticienne s’attarde sur les avant-bras et les mains, avant de masser la nuque, le cou et les épaules, riches en terminaison nerveuses, pour déterminer les points d’acupuncture sur lesquels elle devra travailler.

La pression est plus ou moins forte, la peau chauffe, les muscles se détendent peu à peu. Le soin se poursuit par un massage du visage et du crâne. Des techniques qui permettent de libérer les tensions, améliorer la digestion, lutter contre le stress et combattre les insomnies.

On ressort du spa détendu, le corps et l’esprit légers, grâce à ce massage complet d'une heure (70 euros).

Lanqi Spa, 48, avenue de Saxe, Paris (7e). Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 22h, et le week-end, de 10h à 22h.

