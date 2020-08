Que faire si vous trouvez un objet de valeur dans la rue ?

Sur le trottoir, à un arrêt de bus ou à une terrasse d'un café, il n'est pas rare de tomber sur un portefeuille ou un smartphone égaré. Que faire de ces objets de valeur que vous retrouvez dans la rue ?

des papiers d'IDENTITE

Si vous avez trouvé une carte d'identité ou un passeport, vous pouvez les renvoyer à la préfecture de police de votre département ou au service titre de votre mairie. Il est également recommandé de transmettre les documents administratifs importants, tels que le permis de conduire ou la carte vitale, à un commissariat de police ou à un poste de gendarmerie.

De façon générale, vous pouvez rapporter l'ensemble des objets de valeur à un poste de police ou au service dédié de votre mairie. Si ces services sont fermés, et que la taille des objets le permet, vous pouvez les déposer dans une boîte aux lettres. La Poste transmettra ces objets au service municipal chargé des objets trouvés.

une carte bancaire

Si vous retrouvez une carte bancaire, vous pouvez également la transmettre directement à l'établissement bancaire de son propriétaire. La marche à suivre est le plus souvent indiquée au dos de la carte, sous cette formulation : «Toute personne trouvant cette carte est priée de bien vouloir l'adresser sous pli non affranchi», et la mention de l'adresse à laquelle envoyer le courrier. Le renvoi peut être utile si la personne n'a pas remarqué la perte et n'a pas encore fait opposition.

UN telephone

Si vous retrouvez un téléphone dans la rue, tentez de le consulter pour recueillir des informations sur son propriétaire. S'il n'est pas verrouillé, essayez d'appeler des numéros de proches pour les informer que vous avez récupéré le bien. Si ce n'est pas le cas, gardez-le allumé tant que possible et attendez qu'une personne tente de le joindre.

Si le téléphone est éteint ou qu'aucune personne ne vous contacte, vous pouvez retirer la carte SIM du téléphone. Vous aurez accès au nom de l'opérateur mobile du propriétaire à qui vous pourrez indiquer que le téléphone est perdu. Vous pouvez également le déposer dans une boîte aux lettres, dans les services de police et de mairie dédiés.

utilisez les reseaux sociaux

Si vous retrouvez un sac contenant des objets de valeur tels qu'un ordinateur portable, un appareil photo, une tablette ou des documents de travail, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux. De nombreux étudiants en thèse et salariés inquiets postent des petites annonces sur Twitter ou des groupes d'entraide (tel que Wanted Community sur Facebook).

Si vous retrouvez une peluche, vous pouvez poster une alerte sur les groupes dédiés (par départements, villes ou quartiers), tels que les groupes Doudou perdu, doudou retrouvé. L'occasion de rendre un petit (et ses parents) heureux.

UNE CONSERVATION LIMITEE

Lorsque vous transmettez un objet de valeur aux autorités, il est conservé pour une durée limitée. Un objet d'une valeur inférieure à 100 euros est gardé 3 mois, tandis qu'un objet d'une valeur supérieure est gardé 18 mois, indique le journal Le Parisien.

Passé ce délai, la personne qui a transmis l'objet (appelée «l'inventeur», ndlr), peut le récupérer. En cas de non-récupération, il peut être donné à des associations caritatives ou détruit.