Kate Middleton : sa robe Zara déjà en rupture de stock

Le 30 août dernier, la Duchesse de Cambridge apparaissait sur les réseaux sociaux en petite robe Zara. En à peine deux jours, ce modèle soldé est devenu le must have du moment, au point d’être en rupture de stock.

Les apparitions de Kate Middleton ne passent jamais inaperçues et sa dernière vidéo Instagram n’a pas fait exception. Alors que la jeune femme y prenait la parole aux côtés des juges qui ont participé au concours de photographie #Holdstill2020, lancé pendant le confinement, la duchesse est apparue dans une petite robe kaki à fleurs blanches. Un modèle qui a rapidement fait sensation. D’autant qu’il s’agit d’une robe Zara soldée, commercialisée à moins de 15 euros.

Un look chic et un petit prix qui n’ont pas manqué de provoquer une ruée dans les boutiques et le site de la marque espagnole, à la recherche de cette jolie pièce dans l'air du temps désormais indisponible. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l’épouse du prince Williams fait le buzz avec un modèle de l'enseigne Zara, qu'elle n'hésite pas à porter régulièrement.