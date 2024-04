«J’ai été prise de vertiges» : Zendaya dévoile les coulisses de son apparition en combinaison robotique de Thierry Mugler

L'actrice a évoqué pour Vogue ses tenues les plus marquantes, en particulier son armure signée Mugler, devenue virale sur les réseaux sociaux depuis l'avant première du film «Dune : Deuxième Partie».

Un pari gagnant. Après avoir marqué le tapis rouge lors de la tournée de presse de «Dune : Deuxième Partie», Zendaya a partagé l'histoire qui se cache derrière l’armure signée Thierry Mugler, qu'elle portait lors de la projection du film, le 15 février dernier à Londres.

Dans une récente vidéo de la série «Life in Looks» de Vogue, où les célébrités sont invitées à revisiter leur style au fil du temps, l'actrice de 26 ans a révélé avoir suggéré à son styliste, Law Roach, de porter le body chromé de la collection Mugler Couture de 1995, bien qu'il ait initialement douté de l'idée.

Zendaya on wearing THE Mugler suit for the ‘Dune’ premiere and explaining how she got dizzy after a while of being in it due to the conduct of metal with heat. also explains why she had an immediate change right after. a true fashion girl through and through. pic.twitter.com/4kvDCIu0vf

