Vacances de la Toussaint : seulement 14 % des Français prévoient de partir

Alors que la deuxième vague est dans tous les esprits, les vacances de la Toussaint pourraient être fortement impactées par la crise sanitaire avec des départs en baisse.

Seulement 14 % des Français prévoient de partir, dont 82 % en France, rapporte la 37e vague du baromètre Mondial Assistance/OpinionWay « Les Français et les vacances », réalisé entre le 23 et le 24 septembre. Un chiffre en baisse de 8 % par rapport à l’année dernière. Des Français qui resteront majoritairement dans l’Hexagone et se rendront dans leurs familles et chez leurs amis cet automne pour 36 % d’entre eux. Malgré le contexte sanitaire, seuls 10 % éviteront de rendre visite à des proches pour limiter le risque de contamination.

Un budget vacances au plus bas

Si le nombre de départs est revu à la baisse, le budget vacances l’est tout autant. Autre conséquence de l’épidémie de Coronavirus, la crise économique conduit les Français à limiter leurs postes de dépenses. Ainsi, le budget alloué aux vacances atteint son niveau le plus bas depuis la première édition de ce baromètre en 2011. Le budget moyen pour les vacances d’automne est estimé à 565 euros, soit 151 de moins que l’année dernière. Une baisse qui conduit les Français à faire des arbitrages, privilégiant notamment des activités gratuites. Randonnées, balades à vélo seront plébiscitées par près de 60 % des citoyens.

Voitures personnelles et résidences secondaires privilégiées

Les Français qui partiront se sont en effet adaptés au contexte de la crise sanitaire et économique. Parmi les aménagements, l’usage de leurs propres moyens de locomotion est largement plébiscité. Ils seront 53 % à partir avec leur voiture personnelle, contre 36 % l’année dernière. Même comportement du côté des hébergements, puisque 47 % des vacanciers comptent séjourner dans une résidence secondaire, contre 33 % la saison dernière. Une approche qui, outre la réduction des dépenses, offre également plus de flexibilité et permet, par ailleurs, de se décider à la dernière minute.

Des départs de dernières minutes envisagés

Des chiffres à mettre toutefois en perspective. Alors qu’Emmanuel Macron doit prendre la parole demain soir, mercredi 14 octobre, nombreux sont les Français à attendre la dernière ligne droite pour organiser leurs vacances de la Toussaint. Près d’un Français sur deux (46 %) déclare en effet attendre le dernier moment pour se décider à partir ou non. Alors que les vacances débuteront vendredi 16 octobre pour deux semaines, selon les décisions annoncées par le Président de la République, les départs pourraient être revus à la hausse.