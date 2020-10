Reconfinement, départs en vacances… Que pourrait annoncer Emmanuel Macron mercredi soir ?

Le président de la République s’exprimera mercredi soir, en pleine recrudescence de l’épidémie de Covid-19. Les paroles d’Emmanuel Macron seront écoutées avec attention par les Français, qui redoutent, mais s’attendent, à de nouvelles mesures.

La prise de parole interviendra au cours d’une journée où le gouvernement se penchera sur «les données épidémiologique, pour voir s’il y a lieu d’aller plus loin» dans la lutte contre la propagation du virus, a précisé le Premier ministre Jean Castex. Le chef de l’Etat pourrait donc profiter de son interview pour expliquer et justifier certaines décisions pouvant être prises par l’exécutif.

Un reconfinement ?

Le Premier ministre l’a affirmé, «rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux». Même un reconfinement ? Si cette solution parait peu probable dans la forme où la France l’a connue au printemps dernier (interdiction totale de sortir de chez soi, sauf quelques dérogations bien définies), la menace qu’il soit réintroduit sous une forme différente pèse de plus en plus. Il ne s’agit d’ailleurs sans doute pas d’un hasard si le mot revient avec insistance dans la bouche des ministres ces derniers temps. Comme pour préparer doucement l’opinion publique.

Emmanuel Macron sera-t-il alors celui par qui le reconfinement sera dicté ? Rien n’est moins sûr, tant cette mesure serait très mal vécue par les Français. Il pourrait en revanche introduire à l’idée d’en voir un s’appliquer localement ou avec des règles bien spécifiques, si l’épidémie continue de s’accroitre (par ville ? par département ? entreprises toujours ouvertes mais fermeture de certains commerces et lieux - salles de spectacle, restaurants ?, activités interdites comme les sports collectifs ?). Rien n’est à exclure, a dit l’exécutif.

Des vacances sans bouger de chez soi ?

Il n’aura échappé à personne, et certainement pas aux parents ayant des enfants scolarisés, qu’Emmanuel Macron s’exprimera deux jours avant le début des vacances de la Toussaint. Le chef de l’Etat prévoit-il ainsi de fixer un cadre sanitaire à ceux prenant des congés ? Concernant la réapparition de l’interdiction de se déplacer hors de leur département, Olivier Véran a d’ores et déjà répondu que la mesure ne serait pas appliquée.

D’autres pourraient cependant empêcher les personnes de se déplacer ou de rendre visite à leur famille ou à des amis. La première serait d’abaisser le nombre d’individus autorisés dans les rassemblements privés. Pour le moment, la jauge est fixée à 10 pour une soirée ou un repas organisé chez soi ou chez un proche. Elle est seulement de 6 en Angleterre et de 4 en Belgique. Le chef de l’Etat pourrait-il s’en inspirer ?

La seconde serait d’interdire de se rassembler avec des membres étrangers à sa famille nucléaire. En d’autres termes, l’impossibilité de côtoyer d’autres personnes que son mari ou sa femme, ainsi que ses enfants. Cela exclurait d’office les réunions familiales et les séjours chez les grands-parents, souvent sollicités durant les vacances d’automne.

Une simple leçon de comportement ?

Emmanuel Macron pourrait tout aussi bien se servir de son interview non pas pour annoncer des mesures, mais simplement pour expliquer les bons comportements à suivre. Le président se placerait alors dans la posture de figure protectrice qu’il affectionne, disant aux Français de ne pas prendre de risque, pour eux ou leur famille, en cette période clé de l’épidémie.

Son discours s’attacherait alors à expliquer la situation dans laquelle se trouve le pays, sanitairement et économiquement, tout en avertissant que le non-respect des gestes barrières, du port du masque ou des mesures déjà mises en place aboutirait à un inexorable tour de vis. Le tout en lui permettant d’éviter d’annoncer lui-même les mauvaises nouvelles, pour laisser ce rôle à ses ministres.

La sécurité s’invite ?

Dans un contexte insécuritaire fort et marqué par les récents actes anti-police, le sujet devrait également s’inviter dans les propos d’Emmanuel Macron. Largement critiqué pour son manque d’autorité sur le thème de la délinquance, il devrait saisir l’occasion pour durcir son image et afficher son soutien aux forces de l’ordre.