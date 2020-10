Reebok : une collection «La haine» pour les 25 ans du film

Pour les 25 ans du film culte «La Haine», Reebok a sorti une collection spéciale célébrant l'élégance venue de la rue.

Cette collaboration spéciale concerne à la fois du prêt à porter et, bien sûr, des sneakers, à travers des modèles simples et sans fioritures, avec le petit twist qui fait la différence.

Elle sera distribuée en exclusivité dans les magasins Courir et sur le site internet de la marque.

La ligne de vêtements se compose de grands classiques, tels des hoodies, des t-shirts, un jogging et un coupe-vent. Tous sont réalisés dans des tons sobres, noir et blanc, auquels viennent s'ajouter des accessoires (casquette et chaussettes) pour venir compléter le look.

Cinq modèles de sneakers

Du côté des baskets, Reebok mise sur cinq modèles iconiques de son vestiaire.

Deux Classic Leather (une blanche et une noire) sont notamment au menu, ainsi que deux Club C au look très normcore, mais agrémentées de quelques détails délicieux, pour renvoyer directement vers l'univers du film de Mathieu Kassovitz.

On regrette en revanche que ne soient pas rééditées les NPC Crest OG portées par Vinz (Vincent Cassel) dans le film, et aperçues sur Internet le mois dernier.

Elles ont fait l'objet d'une série limitée à 25 exemplaires en septembre, signée par Mathieu Kassovitz en personne et ont même eu l'honneur d'une vente aux enchères chez Drouot.

Reebok et «La Haine», c'est une histoire partie pour durer, d'ailleurs. Comme l'indique la marque, avec une pointe d'humour, en jouant sur LA punchline du film : «Jusqu’ici tout va bien, et le meilleur est à venir».

Collection Reebok x «La Haine», disponible depuis le 15 octobre chez Courir et sur courir.com