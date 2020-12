Pulls de Noël : 15 modèles pour jouer le jeu en 2020

La tradition anglo-saxonne du pull de Noël est désormais bien ancrée dans l'Hexagone. Habituellement, ces modèles volontairement kitsch se portent au bureau ou entre amis, le troisième vendredi du mois de décembre à l'occasion de la journée mondiale du pull de Noël, aussi appelée journée du pull moche.

Cette année, contexte sanitaire oblige, certains seront encore en télétravail et les réunions entre amis resteront difficiles à organiser. Pas de quoi renoncer à ce rendez-vous qui défie les critères de beauté. Le pull de Noël s'avère en effet être une pièce résolument cocooning, et parfaitement de saison, à porter à la maison. Sans oublier de partager, le 18 décembre, un cliché de son plus beau spécimen sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, les marques régalent d'ailleurs les consommateurs de nouveaux modèles. Du pull à tête de renne, rendu célèbre par Mark Darcy dans « Le Journal de Bridget Jones », au modèle imaginé par la Fédération Française de Football en passant par la série « Merry Shrekmas», créée spécialement par Undiz, le choix ne manque. Du plus kitsch au sweat reprenant les codes de Noël, chacun pourra jouer le jeu à sa façon, entre autodérision ou look étudié.

« Merry shrekmas », le slogan détourné

© Undiz

La marque de lingerie cool Undiz célèbre Noël et signe une collection spéciale fête. Parmi les dizaines de pièces qui la compose, la marque revisite le pull de Noël, entre jeu de mots et personnage emblématique, à l'effigie de l'ogre le plus drôle et maladroit de l'histoire du dessin animé. Un modèle décliné pour homme et femme.

Pull Merry Shrekmas, Undiz, 24, 95 €.

L'incontournable baby Yoda

© Pull & Bear X Star Wars

Baby Yoda est partout. S'il fait fondre les fans de la série « The Mandalorian», il fait aussi craquer la planète mode. Avec ses grandes oreilles, ses yeux globuleux et son sourire taquin, « L'enfant », dont le nom - Grogu - est connu depuis quelques jours, débarque sur ce modèle Pull & Bear pour envoyer ses salutations galactiques afin que La force soit avec vous à Noël.

Pull Noël Mandalorian, Pull & Bear, 35, 99 €.

La carte de la franchise

© Zalando

Parce que l'honnêteté paie, autant l'avouer tout de suite, se tenir à carreau toute l'année est mission impossible. Avec ce pull, on assume ses imperfections et on joue carte sur table : « Santa I can explain» (Père Noël je peux t'expliquer). Il comprendra.

Pull Fashion Union, Zalando, 29, 99 €.

L'esprit de Noël modernisé

© CollectionIRL by Showroompriv

La plate-forme Showroomprive signe sa propre collection capsule de Christmas jumpers. Du très kitsch aux modèles plus loufoques, ces pièces jouent avec les codes de la saison. Guirlande, dinde et esprit de Noël sont au rendez-vous.

Pull de Noël CollectionIRL, Showroomprive, 24,90 €.

La touche du supporter

© Paris Saint-Germain

Le monde du sport n'hésite pas non plus à donner sa version du pull moche de Noël. A l'occasion de la sortie de sa collection de pièces aux couleurs de Noël, le Paris Saint-Germain fait du Père Noël un fervent supporter du club parisien. Avant d'entamer sa tournée, l'homme à la barbe blanche ne manque d'ailleurs pas de reprendre le slogan du PSG : « Ici c'est Paris ».

Pull de Noël PSG, 60 €.

Les boules s'affichent

© Monki

Monki joue de son côté la carte des boules à neige. Un objet délicieusement kitsch à retrouver à profusion sur ce sweat bleu parfaitement de saison.

Sweat, Monki, 25 €.

L'esprit sportif

© FFF

La planète foot joue décidément le jeu. Comme le Paris Saint-Germain, La Fédération française de football signe son propre pull de Noël. Un modèle qui entremêle codes du ballon rond et esprit de Noël, sous l'oeil attendri de l'homme en rouge.

Pull de Noël FFF, 39, 90 €.

Le pull à message

© Camaïeu

Exit le kitsch, bienvenue au pull de Noël à message. Camaïeu reprend à son compte l'une des questions récurrentes de Noël : « As-tu été sage ? » La marque signe, pour les adultes, un pull qui laisse planer le doute avec humour. «Sage ? Ho ho ho !». Il est décidément impossible de tromper la clairvoyance du Père Noël.

Pull de noël femme, Camaïeu, 29, 99 €.

Le modèle qui a du chien

©H&M

Envie de se démarquer de la célèbre tête de renne ? H&M reprend, de son côté, les codes de la monture du Père Noël pour en affubler le meilleur ami de l'homme. Les animaux fantastiques sont assurément à la mode.

Pull à motif pailleté, H&M, 19, 99 €.

La note kitsch

© Only & sons

Tout y est. Santa Claus, rennes, sapins, flocons, bonhomme de neige ... Only & Sons joue la carte du 100 % kitsch. Une pièce rouge parfaitement dans le ton de la journée mondiale du pull de Noël.

Pull en maille Noël, Only & Sons, 29, 99 €.

Le jeu de mot de saison

© Jules

Le ridicule, très peu pour vous ? Pour participer quand même, ce sweat à message signé Jules permettra d'être dans le ton malgré tout, avec son jeu de mot bien senti «Cerf-moi fort».

Sweat Noël Cerf-moi fort, Jules, 29, 99 €.

La version «Rick et Morty»

© Primark

Les fans de la série « Rick et Morty » vont être servis avec ce spécimen signé Primark, à l'humour cynique propre au professeur Rick.

Pull Rick et Morty, Primark, 20 €.

Le sweat girly

© Shein

Une tête de renne, oui, mais sans renoncer à un look girly. Faux-cils, lunettes dans l'air du temps, nez rond et évidemment bois de cervidés, ce sweat reprend les codes du pull de Noël, d'ailleurs décliné en bordeaux, pour les revisiter avec modernité. Un modèle à retrouver parmi tant d'autres sur la plate-forme Shein.

Sweat-shirt avec imprimé de Noël, Shein, 12, 99 €.

La botte secrète

© Lidl

Autre attribut des fêtes, l'incontournable chaussette de Noël rouge délaisse, un temps, la cheminée pour s'afficher au format XXL sur le non moins incontournable pull de Noël. Une variante de la célèbre tête de renne.

Pull homme, Lidl, à partir de 11, 99 €.

La touche d'humour

© ASOS

Pas envie de jouer le jeu du kitsch ? Autant le faire avec humour et l'afficher noir sur blanc avec ce sweat à message « This is my favorite Christmas jumper » (Ceci est mon pull de Noël préféré). Un modèle imaginé par ASOS, qui ne manque pas de référencer d'autres pépites sur son site.

Sweat, ASOS Design, 28 €.