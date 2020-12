La maison Saint Laurent fait défiler ses mannequins dans le désert

Un catwalk inattendu. A l’occasion de la présentation de sa collection Printemps-été 2021 et en raison de la crise sanitaire, la maison Saint Laurent a fait défiler ses mannequins dans le désert du Sahara sans public et en respectant la distanciation sociale.

Dévoilée mardi 15 décembre sur Youtube, la vidéo très graphique, de près de onze minutes, filmée à l’aide d’un drone, s’ouvre sur le logo de la maison dessiné dans le sable. En arrière-plan, les dunes à perte de vue dont les crêtes ont fait office de podium. Sans masque mais en respectant les distances sociales, les mannequins se sont élancées sur ce sublime catwalk mouvant et naturel, dévoilant une collection faisant la part belle aux tailleurs noirs, aux robes et blouses vaporeuses et aux mini shorts.

Des pièces ayant pour écrin un décor spectaculaire, filmé de jour comme de nuit. Car si les mannequins ont défilé au sommet des dunes sous un soleil éblouissant, elles se sont également lancées à l’assaut des crêtes de nuit, longeant un serpent de feu.

Bien qu'Anthony Vaccarello, directeur artistique de la maison, ait regretté l’absence du public, « I wish you were here » a signé ce dernier à la fin de ce clip, les internautes ont été séduit par ces images et n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux, saluant aussi bien le concept que la beauté de ce site naturel.

Aplausos para Vacarello



Saint Laurent Spring 2021 en el medio del desierto Es una obra de arte https://t.co/E5B35zkron pic.twitter.com/qt6C8Xh6Ai — Tu Príncipe (@AlierShinePop) December 16, 2020

