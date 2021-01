Patrick Bruel : le chanteur a imaginé des soins cosmétiques à base d'huile d'olive

Avec son or vert baptisé H, Patrick Bruel s’est fait un nom dans l’univers de l’huile d’olive. Aujourd’hui, sa production sert à l’élaboration de produits cosmétiques naturels qui composent la nouvelle marque provençale, L’olivier de Leos.

On connaissait sa passion pour la musique, le football et le poker. Mais Patrick Bruel, chanteur et acteur, est donc aussi un grand amateur de gastronomie et... de beauté pour le plus grand plaisir de ses fans.

© Alice Fenwick

Il y a cinq ans, le chanteur et acteur se lançait dans l'aventure à l’Isle-sur-la-Sorgue, en Provence. Ce nectar dont le nom rend hommage à ses deux fils, Léon et Oscar, est désormais la star de cette ligne inédite de produits dédiés au corps, et notamment aux mains. «L’huile d’olive vierge extra, nourrissante et émolliente, s’associe aux feuilles d’olivier riches en polyphénols antioxydants, pour des vertus exceptionnelles sur la peau (qui la rendra belle et protégée)», indique la marque.

Disponible exclusivement sur le site de la marque, la ligne de soins «L’Olivier de Leos» se compose d’un savon, d’une lotion veloutée, d’un baume fondant, d’un gommage, d’un beurre aux multiples usages, ainsi que d’une huile sèche. Les prix, abordables, oscillent entre 12 et 46 euros.

Patrick Bruel a crée ces soins en collaboration avec des spécialistes dont Solène Gayet, qui a travaillé entre autres pour L’Occitane et la maison Dior.