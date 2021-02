Voici la meilleure pâte à tartiner, d'après 60 millions de consommateurs

«Juste une tartine» : c'est la promesse que l'on se fait face à un pot de pâte à tartiner... jusqu'à ce qu'on se retrouve à le finir à la petite cuillère. Pourtant, dans son numéro de février, 60 millions de consommateurs alerte les gourmands : ces produits sont des «bombes caloriques». Et certains plus que d'autres.

Pour mener cette enquête, la revue a testé 14 pâtes à tartiner noisettes et chocolat. Elles ont été jugées selon leur teneur en sucre, selon la quantité et la qualité de matières grasses et, bien sûr, selon le goût. Après une étude comparative de ces différents critères, celle qui a obtenu les faveurs du jury est la pâte à tartiner Poulain.

©Poulain

Le Nutella, star des rayons, ne se hisse qu'à la quatrième position. Sur le podium, on retrouve la référence de Casino sur la deuxième marche et celle de Super U sur la troisième.

Si celles-ci sont à privilégier, 60 millions de consommateurs insiste néanmoins sur le fait que toutes les pâtes à tartiner testées présentent une quantité de sucre jugée excessive. Selon les calculs de la revue, deux tartines couvertes chacune de 25g de pâte à tartiner représentent en moyenne 26g de sucre. C'est la moitié des apports quotidiens de sucres libres recommandés.

Les résultats sont moins alarmants en ce qui concerne la teneur en graisse. En la matière, les deux tartines évoquées précédemment correspondent à 20% des apports quotidiens recommandés. A noter que l'huile de palme, décriée en raison de l'impact de sa production sur l'environnement, n'est plus systématiquement utilisée. Elle concerne 5 des 14 produits étudiés.

Reste que le Nutri-Score de ces pâtes à tartiner, quelle que soit la référence, oscille toujours entre D et E. Avec en moyenne 530 kilocalories pour 100g, il est recommandé de les consommer occasionnellement, en petites quantités et, dans la mesure du possible, sans finir le pot à la petite cuillère.

