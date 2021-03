Mode : le pastel, couleur phare des collections printemps-été 2021

Exit le bleu marine, le noir et les couleurs sombres, l’été sera coloré. Star des collections printemps-été cette année, le pastel est partout. Vert, rose, bleu, jaune, lilas, il s’affiche de pied en cap et donnera le «la» de la saison.

Moins flashy que le fluo, plébiscité la saison dernière, le pastel - coloris tout en nuances et décliné dans une large palette - prend d'assaut les pièces de la garde-robe. Tops, pantalons, ballerines, baskets, accessoires et même maillots de bain se parent de son effet poudré, subtil, tout en offrant une bonne dose de couleurs au dressing féminin.

De K-Way à Sandro en passant par Naf Naf, Princesse Tam tam, Repetto, Maje, Nat & Nin, Veja, Roxy ou encore Promod, toutes les griffes ont dit «oui» au pastel. «Des tonalités qui s'associent parfaitement aux couchers de soleil de l'été » d'après Mango, «pour voir la vie en vert pistache ou bleu bougain», selon Repetto, ou inspirées «des tableaux impressionnistes» pour Princesse Tam Tam. Une palette qui célèbre unanimement l'arrivée du printemps. Tour d'horizon en images.

Meet our new Babe color



Our Rio Branco Babe White are made out of Ripstop, suede, leather, tech lining ( 100% recycled plastic bottles) and Amazonian rubber



Available on https://t.co/2ZxQ83kaBI pic.twitter.com/ZuHl6B5Jr8

— VEJA (@vejaproject) March 5, 2021