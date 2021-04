Course à pied : Ces accessoires indispensables pour bien courir

Pour courir, il faut de bonnes chaussures, mais pas uniquement. En fonction de son niveau, de la durée de sa sortie ou du type de relief rencontré, il faut disposer de l'équipement adéquat.

UNE TENUE légère et efficace

Courir dans une tenue est adaptée est important. Si la couleur vous regarde (gardez à l'esprit qu'être visible de loin, c'est mieux), il faut privilégier un textile respirant et léger, qui évacue facilement la transpiration. La gamme ADV du spécialiste Craft est idéale, avec un tissu agréable et facile à entretenir. Il y a aussi ces petits détails qui font la différence, comme des bandes réfléchissantes bien placées ou une poche zippée à l'arrière, qui permet d'y glisser la clé de son appartement, par exemple.

Short ADV Essence 2" Stretch, Craft, 45 € le short et 30 € le débardeur (nombreux coloris disponibles)

un SAC À DOS tout équipé

Lors d'une longue sortie de course, la chasse au poids inutile est importante. Pas question de partir avec un sac à dos imposant. Dans ce cas, où mettre ses papiers, les clés de la voiture, voire du ravitaillement d'urgence ? Le sac à dos Responsiv Vest 6L de Raidlight est une excellente réponse. Ultra-léger, il dispose d'un système de serrage très efficace pour le garder au plus près du corps. Il est aussi livré avec deux gourdes souples amovibles pour s'hydrater en toutes circonstances et saura se faire discret dans les sentiers.

Sac à dos Responsiv Vest 6L, Raidlight, 120 €

Un coupe-vent pour le gros temps

S'il fait beau, la course à pied, c'est merveilleux. Mais le mauvais temps et le vent ne doivent pas vous freiner. Pour courir à l'abri, sans grelotter, un bon coupe-vent/coupe-pluie est un indispensable. Ce modèle Kalenji (la gamme Running de Decathlon) est simple, bon marché, et en même temps très bien fini. Le tissu déperlant fait parfaitement l'affaire et il se glisse sans problème dans une poche ou un tout petit sac à dos, si le soleil fait son retour.

Veste coupe-vent et coupe-pluie, Kalenji, 30 €

des chaussettes de compétition

On connaît tous des coureurs qui sont partis avec la mauvaise paire de chaussettes et sont revenus avec des ampoules gigantesques. Erreur ! La chaussette est un élément clé à ne surtout pas négliger. Ce modèle Under Armour, renforcé aux points de frottement, reste parfaitement en place, sans serrer inutilement la cheville. Une belle réussite, qui existe également en blanc.

Chaussettes Armour Dry Run, Under Armour, 18 €

UNE MONTRE BIEN ORIENTÉE

Quand on pratique régulièrement le running, le suivi de ses performances devient important. Et rien de tel qu'une montre GPS, telle l'excellente Garmin Forerunnier 945, pour suivre ses progrès, et exporter ses parcours vers une appli dédiée. Dotée d'une bonne autonomie, elle fournit aussi la fréquence cardiaque en temps réel et fonctionne sous l’eau. Elle intègre aussi un oxymètre permettant le Pulse OX permet de surveiller le taux de saturation en oxygène dans le sang. Légère, elle est aussi compatible avec les principaux services de streaming musical, ce qui permet de synchroniser sa playlist préférée pour l'écouter en courant.

Montre GPS Forerunner 945, Garmin, 529 € (Disponible Au Vieux Campeur)

Des semelles sans faux pas

Tous les pieds ne sont pas égaux et l'utilisation de semelles spéciales peut aider à éviter certaines douleurs récurrentes. Le spécialiste Sidas propose de nombreux modèles, dont cette 3Feet Sense adaptée aux voûtes plantaires moyennes. La qualité est, comme toujours au rendez-vous, mais nous vous invitons à ne pas faire votre choix à la légère, en demandant conseil à un ou une spécialiste, qui saura vous diriger vers la gamme la plus adaptée.

Semelles 3Feet Sense Mid, Sidas, 39,95 €

Un casque audio fidèle

Le casque audio, pour un runner, peut être un excellent compagnon. Mais il peut se transformer en cauchemar s'il ne tient pas bien en place sur les oreilles. Skullcandy l'a bien compris et propose donc des intra-auriculaires pensés spécialement pour l'exercice. Bien calés sur les oreilles, ils proposent également des options intéressantes, comme le changement de piste sonore depuis l'écouteur gauche ou le droit, ainsi qu'une une résistance renforcée à la sueur et à l'humidité. Un beau produit qui prend également très peu de place, une fois rangé dans sa petite sacoche.

Casque intra-auriculaire Push Ultra True Wireless, Skullcandy, 109,99 €

Un livre pour préparer ses sorties

Courir, ok. Mais où ? Evidemment, la plupart du temps, les joggeurs se contentent de leur environnement immédiat, mais la course peut aussi se transformer en beau voyage. C'est l'idée de départ du livre «Des foulées : les courses à faire en France avant de mourir», imaginé par un collectif de sportifs un peu rêveurs, et qui ne se prend pas au sérieux. Au programme, une sélection de 30 courses plus ou moins atypiques, qui leur ont laissé des souvenirs impérissables.

Livre «Des foulées : les courses à faire en France avant de mourir», éd. Jolie foulée, 32 €