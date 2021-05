Fête des mères : dix tendances mode à offrir

Petit déjeuner au lit, jus de fruits pressés, journée farniente... le dimanche 30 mai, les mamans sont à l'honneur. Pour compléter la liste de ses envies, on glisse un petit cadeau pioché parmi la tendance mode du moment.

Couleurs pastel, esprit tatouage, made in France, tote bag et t-shirt à message, look rétro seventies, collection capsule, bijou fait main ou matière recyclée.. il y a l'embarras du choix.

Le tote bag à message

Monoprix

Pour lui dire à quel point c'est une «légende vivante», une super-héroïne, «une magicienne» et une femme de coeur, Monoprix signe une collection capsule de pièces à message. Des tote bags (photo) mais aussi des t-shirts qui célèbrent les mamans avec l'art et la manière.

Tote bag, Monoprix, collection disponible dès le 19 mai.

La tendance tattoo

Ipanema

Le prêt-à-porter craque pour l'esprit tatouage. Pour l'été, pourquoi ne pas céder aussi à la tatto mania. Une tendance à la fois rock et arty qui va lui coller à la peau.

Tong, Ipanema, prix constaté 20 €.

Le made in France

La gentle factory

La gentle factory, marque de mode made in France, fête les mamans avec son emblématique t-Shirt «Charmante française». Un modèle fabriqué dans l'Hexagone en coton bio, que la marque décline pour la fête des mères en version mini pour habiller toute la famille localement.

T-shirt Palmyre Charmante Française, La Gentle Factory, 35€.

Le flower power rétro

Converse / Courir

Couleurs pop et imprimés floraux, les seventies inspirent les collections printemps-été 2021. Une tendance délicieusement rétro à adopter pour booster son dressing à coups d'orange et de flower power.

Chuk 70 high Print, Converse, Courir, 90 €.

La démarche «éco-responsable»

Nat & Nin

Les mamans écolos vont être ravies. Nat & Nin a lancé ce printemps sa première collection en cuir recyclé : trois pièces aux lignes intemporelles fabriquées en morceaux de cuir récupérés, broyés et mélangés à du latex naturel.

Archipel, Nat & Nin, 150 €.

La touche pastel

New Balance / Courir

Rose, jaune, lila, bleu, vert... les couleurs pastel sont partout cet été. Des coloris aussi doux qu'une maman à retrouver par petites touches sur ce modèle New Balance.

574, New Balance, Courir, 90 €.

La collection capsule pop

Swatch

Swatch signe pour la fête des mères une collection capsule pensée comme une madeleine de Proust. La marque s'est inspirée du normographe de notre enfance, ces plaques qui permettent de tracer lettres et dessins, pour célébrer l'amour des enfants pour leur maman. Un modèle qui se pare en prime de couleurs pop de saison.

Modèle Love from A to Z, Swatch, 85 €.

Le fait main arty

Valentine Bijoux / Etsy

Exit le collier de nouilles, mieux vaut miser sur le bracelet fait main, lui aussi, mais un poil plus design. Un bijou conçu rien que pour elle dans le sud de la France.

Bracelet personnalisé, or, Valentine Bijoux, Etsy, 35 €.

L'esprit seventies

Atol

Lunettes rondes et touche pastel : des solaires au look vintage pile dans l'air du temps pour des mamans prêtes à savourer le retour des longs week-ends, sans les enfants et les vacances en famille.

Solaires, Atol, 69 €.

L'intemporel sweat à message

H&M

C'est devenu un classique. Le sweat à message ne quitte plus les collections. Pour coller à la tendance pastel, H&M signe une série de pièces idéales pour la fête des mères, tout simplement brodées d'un symbole ou d'un petit mot discret. La pièce parfaite pour cocooner toute cette journée du 30 mai à la maison, ou se lancer dans une grande balade en famille.

Sweat, H&M, à partir de 9,99 €.