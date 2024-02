BD, comics, manga : les albums de 2024 à ne pas rater

La bande dessinée au sens large est un secteur toujours aussi dynamique. Alors que le festival d'Angoulême vient de célébrer le cru 2023, les nouveautés 2024 débarquent déjà en force.

Thorgal Saga : Wendigo

Couverture, lettrages luxueux… Un an après «Adieu Aaricia», les éditions du Lombard remettent le couvert avec un deuxième one shot ambitieux, intitulé «Wendigo». Confié à Fred Duval et Corentin Rouge, qui a déjà brillé dans plusieurs genres (Western, thriller…), cet épais album de 120 pages mixe habilement les références, en intégrant cette fois-ci des traditions et mythes amérindiens. C'est beau et efficace, toujours passionnant à suivre, même si on a tendance à s'éloigner du lore Thorgalien des origines.

Thorgal Saga : Wendigo, de Corentin Rouge et Fred Duval, éd. Le Lombard, 24,50 €

Bukowski, de liqueur et d'encre

Il a disparu il y a trente ans, en 1994, mais l'écrivain Charles Bukowski a laissé une trace dans le petit monde des écrivains maudits. Grand buveur, grand fumeur, à la fois attachant et exécrable… Il semblait taillé pour devenir un antihéros de papier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un tel honneur lui est fait, mais cet album écrit à huit mains n'hésite pas à plonger au cœur de la névrose bukowskienne. Pour tenter de la comprendre un peu mieux ?

Bukowski, de liqueur et d'encre, de Botton, Cadonici, Segala et Boujol, éd. Petit à petit, 19,90 €

Les semi-déus

Comme dans les contes les plus sombres, Asmodée est vendue par son père paysan miséreux. Recueillie à la cour de la reine Bérénice, elle va y dévélopper, au fil des ans, d'étranges pouvoirs et devenant ce que l'on appelle un semi-Déus. Des capacités qui fascinent autant qu'elles inquiète. Dans ce premier tome, aux traits volontairement très proches du manga, on découvre une aventure justement digne d'un shonen et on a hâte d'en savoir plus sur les aventures d'Asmodée et de ses compagnons.

Les semi-Déus, de Fournier et Deschard, éd. Glénat, 11,95 €

Audrey Hepburn, un ange aux yeux de faon

Glénat continue à alimenter sa collection 9 1/2, dédiée aux personnalités marquantes du cinéma. Cette fois-ci, c'est l'actrice britannique Audrey Hepburn qui est au centre des attentions, avec une belle biographie dessinée. Le style graphique, éloigné du photoréalisme, est rafraîchissant et permet de découvrir cette star au physique sans équivalent, qui a illuminé de son talent le Hollywood des années 1950 et 1960.

Audrey Hepburn, un ange aux yeux de faon, de Cornette et Innocente, éd. Glénat, 22 €

Skeleton double

Beaucoup de mystères à éclaircir dans «Skeleton Double», paru aux éditions Kurokawa. Qui a tué le père de Yodomi Arakawa ? A qui appartient ce crâne parlant dont il a hérité ? Et pourquoi peut-il devenir invisibile ? Si le premier volume de cette nouvelle série qui a cartonné au Japon est essentiellement centré sur les personnages et leurs spécificités, on a envie d'en apprendre davantage sur ces fameux skeletons, d'autant plus que le style fluide du mangaka, Tokaku Kondo, rend la lecture très agréable.

Skeleton Double, Tome 1, de Tokaku Kondo, éd. Kurokawa, 7,95 €

Havana Connection

Juste avant la révolution cubaine de 1959, le pays était un paradis pour les mafieux de tous poils, une situation encouragée par le dictateur Fulgencio Batista. Ce sont ces années cruciales, où le pouvoir a basculé que Michel Viau et Djibril Morissette-Phan, nous racontent dans «Havana Connection», un album de 248 pages richement documenté, qui vous en apprendra sans doute beaucoup sur le contexte de la prise de pouvoir de Fidel Castro.

Havana Connection, de Michel Viau et Djibril Morissette-Phan, éd. Glénat, 25 €

Au-dedans

Quand un illustrateur du New Yorker se lance dans la BD avec talent, ça donne «Au-dedans». Par une mise en abyme permanente, l'auteur britannique nous invite à découvrir son riche monde intérieur et ses doutes permanents, alors qu'il peine à se connecter émotionnellement avec les personnes qui l'entourent. Drôle souvent, triste parfois, «Au-dedans» fascine par son sens du dialogue juste et un dessin d'une précision chirurgicale.

Au-dedans, de Will McPhail, éd. 404, 26,50 €

Bobigny 1972

Avant de devenir une loi, le droit à l'IVG a été une affaire, un fait divers, comme on dit dans les journaux. En 1972, Marie-Claire Chevalier tombée enceinte à la suite d’un viol, se retrouve devant la justice pour avoir avorté clandestinement. Le procès devient historique grâce à l'implication de Gisèle Halimi, avocate féministe convaincue. C'est ce combat que met en scène le duo constitué de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel. Sous leur plume, on se laisse emporter par les personnages, leurs force, et les implications du procès pour toutes les femmes confrontées à l'injustice et au patriarcat. Trois ans avant la loi Veil, tout est déjà là.

Bobigny 1972, de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel, éd. Glénat, 25,99 €

Rebis

En plein Moyen-âge, alors que les préjugés rythment la vie de la société, naître albinos n'était pas forcément considéré comme un bon présage. Rejeté par les siens, Martino trouve alors refuge dans la forêt auprès d'une sorcière. C'est là qu'il va apprendre à grandir sans être jugé. Une belle réussite proposé par le duo transalpin Marchesini et Dicataldo, qui nous enchante avec ce récit magistralement mis en images et en couleurs.

Rebis, d'Irene Marchesini et Carlotta Dicataldo, éd. Le Lombard, 23,50 €

Seuls, Tome 14

La saga Seuls reprend du poil de la bête. Après un changement d'éditeur (de Dupuis à Rue de Sèvres) toujours un peu stressant pour les lecteurs, voici la joyeuse bande d'ados à nouveau réunie. Pour Leïla, Dodji, Yvan, Terry et Camille, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, bourré d'aventures et d'interrogations en suspens, pour ce qui reste comme une des meilleures BD ados de ces dernières années.

Seuls, Tome 14, de, éd. Rue de Sèvres, 12,95 €

Le grand large

Voici un ouvrage plein de poésie signé Jean Cremers. Léonie, armée de son seul sac à dos, va devoir ramer (littéralement) pour trouver sa place sur le grand océan. Quelle est destination ? Mystère, mais pendant son périple, elle fera des rencontres qui la changeront à jamais. Au gré des flots, elle rencontrera ainsi Balthazar et Agathe, qui n'ont pas l'air plus avancés qu'elle. A chacun de trouver sa place et ses objectifs.

Le Grand Large, de Jean Cremers, éd. Glénat, 16,99 €

Batman cher détective

Le style si caractéristique de Lee Bermejo fait mouche dans cet album original. Plus proche d'un recueil d'illustrations que d'un comics classique, «Cher détective» met en scène Batman de la plus belle des manières. Les expressions féroces du chevalier noir y sont mises en scène avec talent, au sein de magnifiques décors. On regrettera simplement que l'ouvrage essentiellement se destine aux fans de l'auteur, sans proposer une vraie aventure.

Batman cher détective, de Lee Bermejo, éd. Urban comics, 19 €

Le combat d'Henry Fleming

Après «Cinq branches de coton noir», sorti en 2018 avec Yves Sente au scénario, Steve Cuzor se replonge dans les méandres de l'histoire américaine. En ce début d'année 2024, il publie «Le combat d'Henry Fleming», qui est l'adaptation d'un roman sorti à la toute fin du 19e siècle.

Baptisé «L'insigne rouge du courage», il raconte le destin d'Henry Fleming, un soldat de 17 ans pendant la guerre de sécession, assailli de doutes à la veille de sa première grande bataille. Encore une fois, le style de Cuzor fait merveille, avec une utilisation splendide des clairs-obscurs, et cet album mérite une belle place dans votre bédéthèque.

Le combat d'Henry Fleming, de Steve Cuzor, éd. Dupuis, 26 €