Ghislaine Maxwell : un documentaire inédit sur l’associée de Jeffrey Epstein en préparation

La série documentaire en trois parties «Epstein’s shadow : Ghislaine Maxwell» se propose d’explorer la personnalité de celle qui est aujourd’hui en prison, accusée du recrutement présumé de mineures pour le compte de Jeffrey Epstein qui les exploitait sexuellement.

C’est sur la plate-forme de streaming Peacock (propriété de NBCUniversal) que cette série documentaire sera accessible dès le 24 juin. Pour le moment, on ne sait pas si elle sera disponible en France. Produite par la société Blue Ant Studios, elle est présentée comme une enquête sur la personnalité de la fille de l’ex-magnat des médias britanniques Robert Maxwell dont la fortune et les réseaux parmi les puissants de ce monde soulèvent de nombreuses questions vis-à-vis des relations qu’elle a entretenu avec Jeffrey Epstein durant toutes ces années.

La série documentaire contient de nombreuses interviews exclusives, dont des proches de Ghislaine Maxwell, des archives familiales jamais diffusées auparavant, ainsi que des photos inédites. «C’est une histoire que a choqué le monde entier, et essayer de comprendre qui est Ghislaine Maxwell est une partie cruciale si on veut connaître la vérité », explique la co-présidente de la société Blue Ant Studios, Laura Michalchyshy, au site américain Variety.

«Notre espoir est que les histoires et les informations que nous allons révéler dans cette série permettront de mieux saisir sa personnalité. Et aidera aux téléspectateurs à mieux comprendre les événements qui ont mené à son arrestation, et à son procès à venir», poursuit-elle.